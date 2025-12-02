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Ο «100άρης» Χάαλαντ διέλυσε το ρεκόρ του Σίρερ!

Ποδόσφαιρο
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Ο Νορβηγός «υπερσκόρερ» έφθασε τα 100 γκολ σε 111 εμφανίσεις και τα κατάφερε με 13 αγώνες λιγότερους σε σχέση με τον Άλαν Σίρερ που κατείχε το ρεκόρ. Παράλληλα, έγινε ο μοναδικός που σημείωσε πρώτος 20, 30, 40, 50 και τώρα τα 100 τέρματα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Κόντρα στη Φούλαμ χρειάστηκε 17 λεπτά για να φθάσει τα 100 γκολ στην Premier League, ενώ στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Ρέιντερς για το 0-2 της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο «100άρης» Χάαλαντ διέλυσε το ρεκόρ του Σίρερ!