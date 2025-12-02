Ο «100άρης» Χάαλαντ διέλυσε το ρεκόρ του Σίρερ!

Κόντρα στη Φούλαμ χρειάστηκε 17 λεπτά για να φθάσει τα 100 γκολ στην Premier League, ενώ στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Ρέιντερς για το 0-2 της Μάντσεστερ Σίτι.
Erling Haaland, Premier League centurion. 👑 pic.twitter.com/pZQkfjcFOV— Premier League (@premierleague) December 2, 2025
Erling Haaland is the fastest player in Premier League history to reach:— Squawka (@Squawka) December 2, 2025
◎ 20 goals (14 games)
◎ 30 goals (27 games)
◎ 40 goals (39 games)
◎ 50 goals (48 games)
◉ 100 goals (111 games)🆕
He beats Alan Shearer’s record with 13 games to spare. 👏 pic.twitter.com/72gPrReFIp