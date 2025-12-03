Ψάχνει να πουλήσει τον Ροντρίγκο η Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Μαδριλένοι βλέπουν πως ο Ροντρίγκο είναι εκτός φόρμας για μεγάλο διάστημα και ψάχνουν την κατάλληλη λύση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ανοιχτή στο να πουλήσει τον Ροντρίγκο το επόμενο καλοκαίρι, με τιμή εκκίνησης τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά από 30 αγώνες χωρίς γκολ με τη Ρεάλ, ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως έχει χάσει τον εαυτό του στην Μαδρίτη και δεν μπορεί να συνέλθει. Με αυτή την κατάκτηση ούτε οι ιθύνοντες του συλλόγου είναι ευχαριστημένοι και έχουν αφήσει την πόρτα ανοιχτή για μια πιθανή μεταγραφή.

Ωστόσο τα 80 εκατομμύρια είναι πολλά για έναν παίκτη που τρέχει τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς να κάνει σωστά αυτά που πρέπει, επομένως ίσως οι απαιτήσεις να μειωθούν, εκτός αν ο ίδιος πάρει τα πάνω του το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν.