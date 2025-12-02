Με πέντε απουσίες στη Λάρισα ο Ατρόμητος

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ατρόμητου για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 16:00).

Ο Ντούσαν Κέρκεζ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς κόντρα στους Θεσσαλούς και δεν μπορεί να υπολογίζει σε πέντε ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, οι τραυματίες Μουτουσαμί, Tζοβάρας και Τσιλούλης έμειναν εκτός, όπως και οι Κίνι - Πάλιουρας.

Η αποστολή του Ατρόμητου για το ματς με την ΑΕΛ Novibet:

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μανσούρ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Κοπανίδης, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Μπάτος, Οζέγκοβοτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου.