«AS»: «Καταλύτης για τον Γιόβιτς η εμφάνιση στη Λεωφόρο για να επανέλθει στη φόρμα του»!

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της Λεωφόρου οδηγώντας την ΑΕΚ σε ένα μεγάλο διπλό επί του Παναθηναϊκού με την «AS» να τον αποθεώνει.

Η μαδριλένικη ιστοσελίδα φιλοξενεί σχετικό θέμα με την απόδοση του Σέρβου επιθετικού που έχει τίτλο «Από τη Ρεάλ στην... απόλυτη έκπληξη» ενώ σημειώνει για όσα έκανε ο Γιόβιτς στη Λεωφόρο πως «αυτή η εμφάνιση θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη που θα τον επαναφέρει στη φόρμα που κάποτε τον έκανε έναν από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς».

«Αν και ο απολογισμός των γκολ του στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, αυτή η εμφάνιση θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη που θα τον επαναφέρει στη φόρμα που κάποτε τον έκανε έναν από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς.

Το εννιάρι της ΑΕΚ σκόραρε χατ-τρικ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο αθηναϊκό ντέρμπι, εδραιώνοντας τη θέση του ως ''βασιλιά'' της πόλης. Τα γκολ του εξασφάλισαν τη νίκη για την ομάδα του και τον κάνουν να ονειρεύεται μια επιστροφή στην ευρωπαϊκή σκηνή, με στόχο την αναζωογόνηση της καριέρας του. Τα γκολ δεν ήταν επίδειξη φονικού τελειώματος. Τα δύο προήλθαν από πέναλτι — το ένα το κέρδισε ο ίδιος — προκαλώντας τον ενθουσιασμό των συμπαικτών του με την εκτέλεση 'πανένκα'', ενώ το άλλο ανέδειξε την ικανότητά του μέσα στην περιοχή, καθώς σκόραρε με κεφαλιά, υπερπηδώντας την αντίπαλη άμυνα», αναφέρει η «AS» .