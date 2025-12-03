Μια κυριαρχία… χωρίς «κόφτη» από την ΑΕΚ του Νίκολιτς και η σημασία του αγώνα με τον ΟΦΗ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην καλύτερη της φάση αγωνιστικά έχοντας ξεπεράσει την κορυφαία στιγμή της, που ήταν η επιβλητική νίκη επί της Άντερλεχτ τέλη Αυγούστου που είχε συνδυαστεί και με την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League!

Τέσσερις μήνες μετά, ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει την ομάδα του να πλησιάζει σε επίπεδα: έντασης, τρεξιμάτων, τακτικής, ομοιογένειας και απόδοσης αυτό θέλει να βλέπει, επισημαίνοντας όμως στους συνεργάτες του και στους ποδοσφαιριστές του, πως ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά, για να φτάσει το γκρουπ στα επιθυμητά επίπεδα. Μην ξεχνάμε τι είχε πει, αμέσως μετά τη σπουδαία επικράτηση της Φιορεντίνα, εξηγώντας πως η ΑΕΚ δεν έκανε το τέλειο παιχνίδι τακτικά, δηλώνοντας επίσης πως ποτέ δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος καθώς θέλει πάντα να βλέπει τους παίκτες του να βελτιώνονται. Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλους για το ποια θα πρέπει να ειναι η νοοτροπία.

Το πιο σημαντικό για τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό βέβαια, είναι πως έχει καταφέρει με σωστή διαχείριση να λειτουργήσει με την σωστή προσέγγιση όχι μετά από θριάμβους αλλά μετά από δύσκολες στιγμές. Καταφέρνοντας να απορροφήσει τους «κραδασμούς» που υπήρξαν μετά τις δυο ήττες στα ντέρμπι από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και την ισοπαλία-σοκ με την Σάμροκ Ρόβερς μέσα στη Νέα Φιλδέλφεια. Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση, μέταλλο και χαρακτήρα σε σημεία οριακά όπου η πίεση βαρούσε… κόκκινα, στάθηκε στα πόδια της και πλέον, βλέπουμε την καλύτερη εκδοχή της.

Ο Νίκολιτς δεν είχε ΠΟΤΕ όλους τους παίκτες στη διάθεση του

Μάλιστα, όλο αυτό το come back, έχει έρθει μετ’ εμποδίων, μέσα από μια διαδικασία επίπονη για τον προπονητή. Ο οποίος, ΠΟΤΕ μέχρι τώρα, δεν είχε στη διάθεση του, ολοκληρωμένο το ρόστερ του, έχοντας χάσει μέσα σε αυτό το διάστημα παίκτες κομβικούς, όπως ο Ζίνι, ο Ελίασον, ο Κουτέσα και άλλοι. Ποτέ ο Νίκολιτς, όσα προβλήματα κι αν βρήκε μπροστά του, δεν έφερε την καταστροφή. Ποτέ, δεν πέρασε τον προβληματισμό γι’ αυτές τις απουσίες μέσα στην ομάδα, μέσα στα αποδυτήρια. Αγωνιστικά ωστόσο, ήταν πράγματι δύσκολο για τον ίδιο και το τιμ του, να δουλέψουν όπως ήθελαν με δεδομένο πως από το ξεκίνημα της χρονιάς είχαν στο μυαλό τους μια ομάδα που θα εξηπυρετεί ένα συγκεκριμένο πλάνο βάσει χαρακτηριστικών.

Για παράδειγμα, τα στοιχεία που προσφέρει ο Ζίνι στην επίθεση, δύσκολα αναπληρώνονται. Όπως δύσκολα αναπληρώνονται και τα στοιχεία του Μάνταλου στον άξονα κάτι που φάνηκε την Κυριακή. Η ΑΕΚ με τον αρχηγό της στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάνει ένα πρώτο 45λεπτο απόλυτης κυριαρχίας στη Λεωφόρο, ελέγχοντας τον ρυθμό μέσω της κυκλοφορίας, σπάζοντας με άνεση το πρέσινγκ του ΠΑΟ και ένα προβληματικό δεύτερο με εκείνον εκτός. Ευτυχώς, τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδειξαν πως γλίτωσε τα χειρότερα, με τη διάταση που αντιμετωπίζει να τον κρατά εκτός για τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κομβικής σημασίας για την ΑΕΚ να μπορεί να έχει τον αρχηγό της την άλλη Πέμπτη στην κρίσιμη μάχη στην Σαμψούντα.

Παραλλαγμένα συστήματα, ίδια λογική στον άξονα

... Εκεί όπου θα χρειαστεί σίγουρα στοιχεία όπως ο έλεγχος του ρυθμού και των χώρων κάτι που οι Μάνταλος-Πινέδα το κάνουν τέλεια. Το είδαμε να συμβαίνει στη Φλωρεντία όπου ΑΕΚ παίζοντας με τριάδα στον άξονα (αυτούς τους δυο συν τον Μαρίν) έβγαζε υπεραριθμίες στους κεντρικούς χώρους και έχοντας την μπάλα στη δική της κατοχή και παίρνοντας σωστές αποφάσεις στην κυκλοφορία έκανε το παιχνίδι της, ενώ ένα παρόμοιο σκηνικό είδαμε και την Κυριακή στο πρώτο 45λεπτο με την Ένωση να υπερέχει σε αυτόν τον τομέα έναντι του Παναθηναϊκού που δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει με το δίδυμο Σιώπη-Τσιριβέγια.

Ο τρόπος που κυριάρχησε η ΑΕΚ στα δυο μεγάλα διπλά που έκανε απέναντι σε Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό προφανώς αποτελεί και μια δικαίωση του Νίκολιτς καθώς παίζοντας με παραλλαγμένα συστήματα (4-3-2-1 - 4-4-1-1) αλλά πάντοτε με την ίδια λογική χωρίς καθαρόαιμο «κόφτη» στο κέντρο αλλά με παίκτες που έχουν χαρακτηριστικά 8ριών (βλέπε Πινέδα, Μάνταλο, Μαρίν) μπόρεσε να κάνει αυτό ακριβώς που είχε σχεδιάσει. Το τακτικό πλάνο που δούλεψε στην προπόνηση απέδωσε σε μεγάλο βαθμό μέσα στο τερέν σε δυο πολύ-πολύ απαιτητικές μάχες και η ΑΕΚ πήρε δυο τεράστιες νίκες που της δίνουν φτερά εν όψει της συνέχειας. Η οποία περιλαμβάνει σήμερα, ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι Κυπέλλου, αυτό με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετρά μέχρι τώρα στον θεσμό σε τρία παιχνίδια ισάριθμες νίκες με: Παναιτωλικό, Αιγάλεω και Ηλιούπολη και θέλει να να κάνει το 4Χ4 - γιατί όχι και με ένα καλό σκορ για να είναι εξασφαλισμένη - έτσι ώστε να τερματίσει στις πρώτες τέσσερις θέσεις οι οποίες σύμφωνα με το νέο φορμάτ σου εξασφαλίζουν απευθείας εισιτήριο πρόκρισης στους προημιτελικούς. Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως την 12η θέση θα περάσουν στη φάση των playoffs. Το σημερινό παιχνίδι και το αποτέλεσμα του λοιπόν, αποκτά και έχει ιδιαίτερη αξία και είναι απαραίτητο για την ΑΕΚ να το πάρει και να... φτιάξει τη ζωής της πηγαίνοντας απευθείς στην οκτάδα καθώς δεν θα ήταν και ότι καλύτερο να μείνει εκτός αυτής και να επιβαρύνει το ήδη βαρύ καλεντάρι που έχει μπροστά της...