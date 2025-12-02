Ανώτερος στην έδρα του ο Βόλος, επικτάτησε με 6-0 του Αιγάλεω και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση

Ματς ψυχολογίας στον Βόλο, όπου ο τοπικός ΝΠΣ αγωνίστηκε απέναντι στο Αιγάλεω. Οι γηπεδούχοι έψαχναν ένα επιθετικό κρεσέντο, πέρα από το τρίποντο της νίκης που θα τους έφερνε στην επόμενη φάση, ενώ από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι, ήθελαν να αλλάξουν το αρνητικό κλίμα, μετά το συμβάνι με τον πρόεδρο τους, ο οποίος φέρεται να χαστουκίζει τον τερματοφύλακα Κυρίτση για το γκολ που δέχθηκε κόντρα στο Μαρκό! Το παιχνίδι ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τον Βόλο.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ασεχνούν στο 10ο λεπτό. ένα ξεκίνημα φωτιά, το οποίο έδειξε πως οι Θεσσαλοί είχαν άγριες διαθέσεις. Λίγο αργότερα, στο 13ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Καραργυρη, ο Σαντής πλάσαρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το ημίχρονο κύλησε χωρίς άλλα τέρματα, με τον Βόλο όμως να δείχνει πως κυριαρχεί σε όλες τις γραμμές.

Στην επανάληψη οι Θεσσαλοί μπήκαν εξίσου δυνατά, με γρήγορο τέρμα. Ο Λεγκίσι έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Χάμουλιτς βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και με όμορφο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Οι γηπεδούχοι δεν έμειναν εκει, λίγα λεπτά αργοτερα ο Χάμουλιτς σημειωσε το δεύτερο προσωπικό γκολ του με έξοχη προσωπική ενέργεια και κάνει τέσσερα τα γκολ των γηπεδούχων.

Ο Βόσνιος επιθετικός σημειωσε και τρίτο τέρμα στο παιχνίδι, φέρνοντας την μπάλα στο δεξί με όμορφη ενέργεια και δυνατό σουτ, λιγα λεπτά αργοτερα.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 88ο λεπτό, όταν οΑσεχνούν πλάσαρε προ κενής εστίας μετά από ασίστ του Χάμουλιτς, διαμορφώνοντας το 6-0.

Ο Βόλος έφτασε στην νίκη δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα και κοιτάζει μακριά στο κύπελλο. Αντίθετα το Αιγάλεω έδειξε πως δεν είχε ιδιαίτερες βλέψεις από την αναμέτρηση και έφυγε με άδεια χέρια από το Πανθεσσαλικό.

Διαιτητης

Ματσούκας

Βοηθοι

Δημητριάδης

Νταβέλας

Τεταρτος

Τικόζογλου

Βόλος (Φεράντο): Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Γρόσδης, Μπουζούκης, Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής, Χάμουλιτς.

Αιγάλεω (Παπαζήσης): Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου, Τάτσης, Χότσκο, Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν, Φοφανά, Τσεγκρά, Ενομό.