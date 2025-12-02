Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής: Στο Περιστέρι το Αστέρας Β' - ΠΑΟΚ Β'

A’ OMIΛΟΣ
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
- 14:00 ASTERAS AKTOR B’ – ΠΑΟΚ Β’ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ATHLETIKO.GR)
- 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ / ΓΗΠΕΔΟ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ» (SPORTAL.GR)
- 15:00 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΓΗΠΕΔΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (SPORTAL.GR)
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
- 13:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ / ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ (SPORTAL.GR)
- 15:00 ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ / ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (SPORTAL.GR)
B’ OMIΛΟΣ
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
- 14:00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ / ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΑCTION 24 / ATHLETIKO.GR)
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
- 14:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΜΑΡΚΟ / ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ (ΑCTION 24 / ATHLETIKO.GR)
- 15:00 ΑΤHENS KALLITHEA – ΧΑΝΙΑ / “ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (SPORTAL.GR)
- 15:00 AIΓΑΛΕΩ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ (SPORTAL.GR)
- 15:00 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ / ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ (SPORTAL.GR)