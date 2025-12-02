Παναθηναϊκός: «Ανάσες» για Τετέ, Τσιριβέγια, Πάλμερ - Μπράουν με Κηφισιά

Πέρα από τις γνωστές απουσίες λόγω τραυματισμών και τιμωρίας, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν πήρε στην αποστολή τρεις παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί – Επιστροφή Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας (Τετάρτη 3/12 - 19:30), αναζητώντας την τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς της League Phase. Οι «πράσινοι» έχουν αρκετές απουσίες για το ματς αυτό, τόσο λόγω προβλημάτων τραυματισμού, όσο και επιλογών του Ράφα Μπενίτεθ για να δώσει ανάσες σε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί.

Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες, Κυριακόπουλος, είναι τραυματίες και εκτός. Ο Τουμπά εκτίει την ποινή για την κόκκινη που αντίκρισε με την ΑΕΚ. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμειναν και οι Τετέ, Τσιριβέγια, Πάλμερ – Μπράουν.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο την Κηφισιά (3/12, 19:30). Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας,Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Πάντοβιτς.