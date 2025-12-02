ΑΕΚ: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μάνταλος, διάταση έδειξε η μαγνητική

Ο αρχηγός της ΑΕΚ Πέτρος Μάνταλος εχει μια διάταση στον ορθο μηριαίο στο δεξί πόδι όπως έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε σήμερα, έδειξαν πως ταλαιπωρείται από μια διάταση στον ορθο μηριαίο στο δεξί πόδι και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται καθημερινά. Δεδομένα θα απουσιάσει από τα δυο προσεχή παιχνίδια με ΟΦΗ και Ατρόμητο και θα παλέψει για να είναι έτοιμος την άλλη Πέμπτη στο ματς με την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference.

Το σημαντικό λοιπόν είναι πως ο Μάνταλος έχει γλιτώσει τα χειρότερα καθώς θυμίζουμε μετά την αναγκαστική του αλλαγή στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό υπήρξε έντονη ανησυχία κάτι που είχε επισημάνει και ο Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη Τύπου. Εν τέλει, η μαγνητική έδειξε διάταση και μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει ο οργανισμός τις επόμενες ημέρες για να διαπιστώσουμε και πότε θα ξαναμπορέσει να μπει σε φουλ ρυθμούς.

Θυμίζουμε πως ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης για τα προσεχή παιχνίδια στους τραυματίες Κουτέσα, Ζίνι και Πιερό ενώ τα θετικά νέα έρχονται από τον Ελίασον που βρίσκεται σε φάση επανόδου μπαίνοντας σιγά σιγά σε κομμάτια του προγράμματος.