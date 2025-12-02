Συνάντηση μεταξύ βετεράνων ΠΑΟΚ και Μπάγερν Μονάχου με μνήμες... 1983! (pics)

Αντιπροσωπεία βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν το Μόναχο και πραγματοποιήσαν την καθιερωμένη συνάντηση τους με εκείνους της Μπάγερν.

Συγκεκριμένα, η στενή σχέση μεταξύ τους διατηρείται εδώ και δεκαετίες, αρχής γενομένης από τις ιστορικές αναμετρήσεις των δύο ομάδων για το Κύπελλο UEFA την σεζόν 1983-1984.

Τον Δικέφαλο εκπροσώπησαν οι Φιλώτας Πέλλιος, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Μλάντεν Φούρτουλα και Άρης Καρασαββίδης, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Κλάους Αουγκεντάλερ και τον Χανς Φλίγκλερ, παρόντος τους Φάμπιους Ρουμενίγκε, γιου του Μίκαελ Ρουμενίγκε και υπεύθυνου του συνδέσμου βετεράνων της γερμανικής ομάδας.

Μάλιστα, παρακολούθησαν από κοινού το παιχνίδι ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ζανκτ Πάουλι.

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