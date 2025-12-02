«Ο Μανδάς φεύγει από τη Λάτσιο, η Πάρμα θα τον ήθελε ως δανεικό, αλλά...»

Ακόμα ένας «μνηστήρας» για τον Έλληνα τερματοφύλακα που αποχωρεί από τους Ρωμαίους, οι οποίοι επιθυμούν πώληση και περιμένουν, κυρίως, προτάσεις από Αγγλία και Ισπανία.

Το «tuttomercato» βάζει την Πάρμα στο παιχνίδι της απόκτησης του Χρήστου Μανδά, ο οποίος δεν αγωνίζεται καθόλου με τη Λάτσιο, παρ' ότι πέρυσι ξεχώριζε με τα «θαλασσί».

Αιτία η παρουσία του Μαουρίτσιο Σάρι και η προτίμησή του στον Ιβάν Προβεντέλ, καθώς είχαν συνεργαστεί και παλιότερα στη Ρώμη, από το 2021 έως το 2024.

Η Πάρμα που πρόσθεσε τον βετεράνο τερματοφύλακα Βιθέντε Γκουάιτα, θέλει και τον διεθνή άσο ως δανεικό. Όμως, οι «Λατσιάλι» επιθυμούν την πώλησή του αποκλειστικά, με ένα ποσό στα 7-8 εκατ. ευρώ, περιμένοντας προτάσεις από Premier League και La Liga.

Το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2029, αλλά είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσει σύντομα. Για την περίπτωσή του έχει ανοιχτά τα... ραντάρ του και ο Παναθηναϊκός.