«Θέλει Σλότερμπεκ η Μπαρτσελόνα - Παλεύει για ανανέωση η Ντόρτμουντ»

Φαίνεται πως η Μπαρτσελόνα στοχεύει στην απόκτηση του Σλότερμπεκ, ο οποίος δεν ανανεώνει με την Ντόρτμουντ.

Οι αναφορές από την Bild που ισχυρίζονται ότι ο Νίκο Σλότερμπεκ αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν εντείνει τις φήμες για την επόμενη κίνησή του.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαθέσιμους αμυντικούς αυτή τη στιγμή, και η άρνησή του να επεκτείνει τη συμφωνία που λήγει το 2027 στοχεύοντας σε ένα βήμα προς την ελίτ της Ευρώπης έχει τραβήξει την προσοχή αρκετών μεγάλων συλλόγων, με τη Μπαρτσελόνα ανάμεσα σε αυτούς που τον θεωρούν ελκυστική ευκαιρία στην αγορά.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ντόρτμουντ θα παλέψει την περίπτωση του ώστε να καταφέρει να του αποσπάσει την υπογραφή της ανανέωσης του συμβολαίου.