Σλοτ: «Ο Σαλάχ δεν ήταν χαρούμενος και είναι λογικό»

Ο Άρνε Σλοτ παραδέχθηκε πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν ήταν χαρούμενος που έμεινε εκτός αποστολής της Λίβερπουλ για τον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, αποκάλυψε επίσης ότι ο Αιγύπτιος αναμένεται να αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο επιθετικός των Reds, ενδέχεται να χάσει έως και οκτώ παιχνίδια της Λίβερπουλ, συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας αγώνων με Τότεναμ και Άρσεναλ, εάν η Αίγυπτος φτάσει ως την κατάκτηση του τροπαίου.

«Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι δεν ήταν χαρούμενος. Και είναι μια φυσιολογική αντίδραση από έναν παίκτη που είναι αρκετά καλός για να παίζει για εμάς. Δεν ήταν ο μόνος που δεν χάρηκε που δεν ξεκινούσε. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ήταν όπως θα περίμενε κανείς από έναν επαγγελματία.

Ήταν πολύ υποστηρικτικός προς τους συμπαίκτες του. Διαχειρίστηκε την κατάσταση πολύ καλά μέσα στην ημέρα και στην προπόνηση επίσης. Δεν μπορείς να είσαι παίκτης διαθέσιμος κάθε τρεις μέρες και να αποδίδεις σε τόσο υψηλό επίπεδο αν παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου.

Όμως ο Μο, είναι τόσο πειθαρχημένος και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να παραμένει σε φόρμα. Είτε παίζει καλά είτε όχι, είτε αγωνίζεται είτε όχι, θα είναι πάντα ο απόλυτος επαγγελματίας».