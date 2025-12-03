Μόντριτς: «Είμαι ευγνώμων στον Μουρίνιο που υπέγραψα στην Ρεάλ Μαδρίτης»

Μια ιστορία για το πώς βρέθηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης και τον ρόλο που έπαιξε ο Μουρίνιο αποκάλυψε ο Λούκα Μόντριτς.

Ο Κροάτης παίκτης ανέφερε πως ο Ζοζέ Μουρίνιο ήταν εκείνος που πάτησε πόδι και εκείνος υπέγραψε στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λούκα Μόντριτς τόνισε πως είναι ευγνώμων στον Πορτογάλο τεχνικό και πως θα ήθελε να έχει παραπάνω χρόνο μαζί του.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε τον Σίλβα, τον Μάτα, τον Καθόρλα, αλλά ο Μουρίνιο είπε: ‘Ή τον Λούκα ή κανέναν’, και αυτό έκανε τη διαφορά.”

Θα μπορούσε να πει ότι θα περιμένει, αλλά δεν το έκανε. Του είμαι απίστευτα ευγνώμων και το μόνο που μετανιώνω είναι ότι δεν μπόρεσα να δουλέψω μαζί του για περισσότερο».