Ντέρμπι Ρεάλ - Μπαρτσελόνα για τα μάτια του Μπράουν!

Ο Ναθάνιελ Μπράουν αποτελεί μήλον της έριδος για τους δύο αιώνιους του ισπανικού ποδοσφαίρου.c

Το έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και της Μπαρτσελόνα έχουν προκαλέσει οι φετινές εμφανίσεις του Ναθάνιελ Μπράουν. Ο αριστερός μπακ της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης κάνει δεύτερη συνεχόμενη εξαιρετική σεζόν και σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports είναι πολύ πιθανό το προσεχές καλοκαίρι να μετακομίσει στην Ισπανία. Οι Γερμανοί τον κοστολογούν με ένα ποσό γύρω στα 65-70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον 22χρονο αμυντικό φιλολογικό ενδιαφέρον έχει δείξει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.