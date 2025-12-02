Χίλσμπορο: 97 ψυχές ζητούν δικαίωση – Ανακοινώνεται η έκθεση για τη συγκάλυψη της μεγαλύτερης αθλητικής τραγωδίας στη Βρετανία

Η ώρα της πλήρους αποκάλυψης για τη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας έφτασε. Σήμερα (02.12.2025), η αστυνομική εποπτική αρχή της χώρας αναμένεται να δημοσιοποιήσει την πολυαναμενόμενη έκθεσή της για τις ενέργειες της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο, στις 15 Απριλίου 1989.

Τότε, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο συνωστισμός στις εξέδρες του σταδίου της Σέφιλντ Γουέντσντεϊ οδήγησε στον θάνατο 97 φιλάθλων, ανδρών, γυναικών και παιδιών ηλικίας 10 έως 67 ετών, ενώ 766 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τα 94 θύματα απεβίωσαν επιτόπου, ένα κατέληξε στο νοσοκομείο, άλλο ένα μετά από τέσσερα χρόνια σε κώμα, και ένα ακόμη θύμα αναγνωρίστηκε αργότερα ως το 97ο λόγω των μόνιμων και σοβαρών τραυμάτων του.

Παρά τον τρόμο και το χάος που εκτυλισσόταν στο γήπεδο, η αστυνομία υποστήριζε τότε ότι για την τραγωδία ευθύνονταν οι οπαδοί της Λίβερπουλ, κατηγορώντας τους ότι έφτασαν αργά, μεθυσμένοι και χωρίς εισιτήρια. Η εκδοχή αυτή αποδομήθηκε πλήρως μετά από δεκαετίες αγώνων των οικογενειών των θυμάτων.

Το Independent Office for Police Misconduct (IOPC) διερευνά την υπόθεση από το 2012, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα για πιθανές παραβάσεις αστυνομικών που έχει γίνει ποτέ σε Αγγλία και Ουαλία. Το 2016, οι νέες έρευνες που ακολούθησαν την ακύρωση των αρχικών πορισμάτων περί «τυχαίου θανάτου» κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα θύματα «δολοφονήθηκαν παράνομα».

Παρά τις δεκάδες επιβεβαιωμένες καταγγελίες για παραβάσεις, το IOPC ενημέρωσε φέτος τις οικογένειες ότι κανένας αστυνομικός δεν θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς την εποχή της τραγωδίας δεν υπήρχε θεσμοθετημένο «καθήκον ειλικρίνειας» προς το κοινό, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν πλέον αποχωρήσει από την υπηρεσία.

Τριάντα έξι χρόνια μετά, οι οικογένειες των 97 θυμάτων εξακολουθούν να περιμένουν τη δικαίωση που τους στερήθηκε για δεκαετίες.