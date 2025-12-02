Άρης: Δεν έβγαλε αποστολή ενόψει Κυπέλλου ο Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε κλειστά τα "χαρτιά" του ενόψει ΠΑΟΚ, διατηρώντας "μυστική" την αποστολή για το αυριανό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Ισπανός τεχνικός συνηθίζει το τελευταίο διάστημα να διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του, αναφορικά με τις επιλογές για τις αναμετρήσεις της ομάδας σε πρωτάθλημα, αλλά και κύπελλο.

Μετά την σημερινή προπόνηση των κιτρινόμαυρων δεν υπήρξε λοιπόν ανακοίνωση αποστολής, με τους διαθέσιμους παίκτες, γεγονός που αφήνει ερωτηματικά σχετικά με την επιστροφή τραυματιών, κάνοντας τον "γρίφο" της αρχικής ενδεκάδας ακόμη πιο δύσκολο.

Δεδομένα επιστρέφουν στη δράση οι Μόντσου (τιμωρία) και Γένσεν (επιστροφή από τραυματισμό), ενώ απόντες θα παραμείνουν οι Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Δώνης, Μεντίλ και Σούντμπεργκ.

Ανοιχτό και το ζήτημα με τους "μικρούς", οι οποίοι είναι αναγκαίοι στον θεσμό του κυπέλλου, με Χαρούπα, Παπασαραφιανό να είναι τα φαβορί για να βρεθούν στη διάθεση του Ανδαλουσιάνου τεχνικού, μαζί με τον Μιχάλη Παναγίδη.