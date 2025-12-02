Άρης: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει ΠΑΟΚ

Η τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό ντέρμπι επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Π.Α.Ο.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (03/12, 21:30), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής της League Phase του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας μας πριν από το αυριανό ντέρμπι επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας. "