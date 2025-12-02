«Τελικός» το ματς με Κηφισιά - Γιατί το Κύπελλο είναι μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό

Έτσι όπως εξελίσσεται η χρονιά, το Κύπελλο αποτελεί πλέον... μονόδρομο για τον Παναθηναϊκό και ως αποτέλεσμα το ματς της Τετάρτης με την Κηφισιά αποκτά χαρακτήρα «τελικού».

Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στην «μάχη» του τίτλου στο Πρωτάθλημα, με την ήττα από την ΑΕΚ στην Λεωφόρο να τον θέτει ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης και να δυσκολεύει ακόμα και το έργο της κατάληψης μιας εκ των πρώτων δύο θέσεων.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το Κύπελλο αποτελεί μια διοργάνωση στην οποία οι «πράσινοι» οφείλουν να στοχεύσουν, μιας και ο κάτοχος του τροπαίου κερδίζει το «καλό» εισιτήριο για το Europa League και πηγαίνει στα Play-Offs της διοργάνωσης.

Το «Τριφύλλι» μετράει έως τώρα 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και εφόσον κερδίσει και αύριο την Κηφισιά (από την οποία ηττήθηκε στο Πανθεσσαλικό για το Πρωτάθλημα) τότε ουσιαστικά… κλειδώνει μια θέση στην πρώτη τριάδα και μαζί την απευθείας πρόκριση ενός γύρου άνευ αγώνων.

Οι διασταυρώσεις μάλιστα προκύπτουν ανάλογα με την θέση στην τελική κατάταξη της League Phase, κάτι που σημαίνει πως εάν κατακτήσει την 2η θέση, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να πετύχει τον πρώτο (πιθανότατα ο Ολυμπιακός) μόνο στον τελικό, έχοντας σαφώς πιο... βατό μονοπάτι μέχρι εκεί.

Ως αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός οφείλει να αντιμετωπίσει την αναμέτρηση με την ομάδα των βορείων προαστίων ως... τελικό και να ψάξει τη νίκη και μάλιστα με την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων, ώστε να ισχυροποιήσει την θέση του στην κατάταξη, σε μια διοργάνωση που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια ενόψει της επόμενης σεζόν για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.