Ο αθόρυβος ηγέτης της άμυνας: Ο Γιάννης Μιχαηλίδης στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει εξελιχθεί στον σταθερότερο και πιο αξιόπιστο πυλώνα της ασπρόμαυρης άμυνας, επιβεβαιώνοντας σε κάθε του εμφάνιση ότι διανύει την πιο ώριμη περίοδο της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Αποτελεί πλέον βασικό «πυλώνα» της αμυντικής γραμμής του Δικεφάλου, όντας πλέον στα 25 του έτη και με περισσότερες από 120 συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Και στη Λιβαδειά -παρότι προερχόμενος από τον πάγκο- απέδειξε ότι είναι η πιο αξιόπιστη και σταθερή λύση στη... φαρέτρα του Λουτσέσκου. Ένας Λουτσέσκου που του έχει δείξει τρομερή εμπιστοσύνη, αν σκεφτεί κανείς πως ο Έλληνας στόπερ μετράει το... απόλυτο στην Ευρώπη έχοντας εννιά συνεχόμενα 90λεπτα σε προκριματικά και League Phase.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης όμως δεν ξεχώρισε κάποιον από τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά, σαν... άλλος Λουτσέσκου, ο οποίος σπάνια θα βγάλει MVP κάποιον παίκτη του. «Η νίκη ήταν ομαδική, όλοι κάναμε εξαιρετική δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός λίγα λεπτά μετά το... μπάζερ του Γιακουμάκη.

Μπορεί να αγωνίστηκε μόλις 30 λεπτά -χωρίς τις καθυστερήσεις-, παρόλα αυτά ήταν ο πρώτος στις απομακρύνσεις της μπάλας με πέντε, την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ είχε σύνολο 15, ενώ οι δύο στόπερ που βρέθηκαν στην αρχική ενδεκάδα (Λόβρεν-Κεντζιόρα), είχαν μαζί πέντε απομακρύνσεις της μπάλας.

Παράλληλα ήταν και σχεδόν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις. 8/9 συνολικά με τις τέσσερις εξ αυτών να είναι μακρινές -όπως μας είχε συνηθίσει- και αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει.

Τρίτος στη λίστα με τα λεπτά συμμετοχής, πίσω από τον... ακλόνητο Σουαλιό Μεϊτέ αλλά και τον αρχηγό Αντρίγια, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να μετράει 1500' και να βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του.