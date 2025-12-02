Η δράση της συμμορίας “Gucci” που απειλεί αστέρες της Premier League με κόψιμο των δακτύλων τους

Πολλοί ποδοσφαιριστές της Premier League, αλλά και άλλων κορυφαίων πρωταθλημάτων, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στόχος της επονομαζόμενης «συμμορίας Gucci», μιας εγκληματικής οργάνωσης που κλέβει πολυτελή αντικείμενα και τα μεταφέρει στην Ιρλανδία, όπου ανταλλάσσονται με ναρκωτικά και όπλα.

Το φαινόμενο των οργανωμένων διαρρήξεων έχει απασχολήσει έντονα τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς αρκετοί σταρ έχουν πέσει θύματα επιδρομών στα σπίτια τους. Ανάμεσά τους οι Τζακ Γκρίλις, Ραχίμ Στέρλινγκ, Αλεξάντερ Ισάκ και Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, με τη λεία των δραστών να φτάνει σε ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η συμμορία φέρεται να παρακολουθεί συστηματικά τους ποδοσφαιριστές και τους συντρόφους τους στα κοινωνικά δίκτυα, εντοπίζοντας ακριβά αγαθά και μελετώντας την καθημερινότητά τους. Στη συνέχεια οργανώνουν ομάδες ληστών, οι οποίοι πραγματοποιούν στοχευμένες επιδρομές, συχνά ενώ το σπίτι είναι κατειλημμένο και τα συστήματα ασφαλείας ανενεργά.

Οι δράστες χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές σκάλες για πρόσβαση στους επάνω ορόφους και χτυπούν πρώτα τα κύρια υπνοδωμάτια, όπου συνήθως φυλάσσονται κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει παρατηρητές, οδηγούς διαφυγής και τοπικές ομάδες που τους καθοδηγούν προς τον στόχo.

Τον Ιανουάριο του 2020, ο πρώην άσος της Τσέλσι, Άσλεϊ Κόουλ, έζησε στιγμές τρόμου όταν μασκοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του στο Φέτσαμ. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι ληστές τον ακινητοποίησαν και τον έδεσαν μπροστά στα παιδιά του και τη σύντροφό του, απειλώντας πως θα του κόψουν τα δάκτυλα του.

Παρότι οι απειλές δεν υλοποιήθηκαν, οι δράστες απέσπασαν αντικείμενα σημαντικής αξίας, αφήνοντας πίσω μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή.