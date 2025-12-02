Πρώτο πιάτο στον Βόλο για την 4η αγωνιστική

Η 4η στροφή της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αρχίζει σήμερα με το Βόλος-Αιγάλεω.

Εβδομάδα Κυπέλλου ξεκινά, με ένα ματς να διεξάγεται σήμερα, ενώ αύριο δεσπόζει το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ. Ο Βόλος υποδέχεται σήμερα στις 19:00 το Αιγάλεω, ψάχνοντας τη δεύτερη νίκη του, που θα τον κρατήσει σε τροχιά πλέι οφ. Το Σίτι από την πλευρά του δεν έχει κανέναν βαθμό έως τώρα, ενώ ταλανίζεται από εσωτερικά προβλήματα και θα παραταχθεί με υπηρεσιακό τεχνικό τον Σταύρο Μπαϊράμη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω, Cosmote Sport 1

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:30 Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός, Cosmote Sport 1

15:00 Μαρκό - Λεβαδειακός, Cosmote Sport 2

16:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος, Cosmote Sport 3

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Cosmote Sport 1

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Cosmote Sport 2

21:30 Άρης - ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός, Cosmote Sport 1

