Φρανκ: «Αυτοί που αποδοκίμαζαν τον Βικάριο δεν είναι πραγματικοί φίλαθλοι της Τότεναμ»

Ο Τόμας Φρανκ μετά την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στην Φούλαμ και την ήττα της ομάδας του με 2-1, ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Βικάριο.

Η Τότεναμ γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Φούλαμ στο μίνι ντέρμπι Λονδίνου. Ο προπονητής των «σπιρουνιών» Τόμας Φρανκ στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης θέλησε να στηρίξει τον τερματοφύλακα της ομάδας, Γκουλιέλμο Βικάριο που αποδοκιμάστηκε από το γήπεδο, μετά το σοβαρό λάθος του στο δεύτερο τέρμα των «κότατζερς».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτοί που αποδοκίμαζαν τον Βικάριο, δεν είναι πραγματικοί φίλαθλοι της Τότεναμ, αυτή δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Το έκαναν και άλλες δύο με τρεις φορές, για μένα είναι ανεπίτρεπτο, θέλουμε μαζί μας τον κόσμο, όχι εναντίον μας»