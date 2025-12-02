Με έξι απουσίες ο Βόλος στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω

Ο Χουάν Φεράντο θα κάνει εκτεταμένο ροτέισον στην αναμέτρηση του Βόλου με το Αιγάλεω, αφού στην αποστολή της ομάδας της Μαγνησίας δεν βρίσκονται έξι ποδοσφαιριστές.

Οι Βολιώτες την Τρίτη, θα υποδεχθούν το Αιγάλεω στο Πανθεσσαλικό, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους Σορία, Χουάνπι, Μύγα, Μαρτίνες, Κόμπα και Λάμπρου να μένουν εκτός αποστολής.

Ο Χουάν Φεράντο μετά το τέλος της προπόνησης την Δευτέρα, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα πάρει μαζί του στην αποστολή, την οποία απαρτίζουν οι:

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Γραμματικάκης, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Φορτούνα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Προύντζος, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Λεγκίσι, Μακνί, Χάμουλιτς, Σαντής