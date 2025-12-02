«Η ΑΕΚ έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Ντιμίτρι Μπαρίνοφ»

Μεταγραφική αποκάλυψη για την ΑΕΚ, είχε η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN, αφού η Ένωση δείχνει «ζεστό» ενδιαφέρον για τον 29χρονο χαφ, Ντιμίτρι Μπαρίνοφ.

Όπως ειπώθηκε στην στην εκπομπή, ο Μπαρίνοφ είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον γνωρίζει πολύ καλά ο Μάρκο Νίκολιτς από την κοινή θητεία τους στην Λοκομοτίβ Μόσχας και έχει εισηγηθεί για την απόκτησή του.

To συμβόλαιο του 29χρονου χαφ με την Λοκομοτίβ ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και από την Ένωση γίνεται προσπάθεια για να φέρει τον Μπαρίνοφ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αν δεν τελεσφορήσει η προσπάθεια της ΑΕΚ τον Ιανουάριο, τότε θα «παλέψει» για να κλείσει την μεταγραφή του Μπαρίνοφ για το ερχόμενο καλοκαίρι, όντας μια περίπτωση που αρέσει στους «κιτρινόμαυρους».

Ο Μπαρίνοφ την φετινή σεζόν μετράει 23 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ, ενώ συνολικά ο έμπειρος χαφ μετράει με την μοσχοβίτικη ομάδα 273 συμμετοχές, έχοντας 13 γκολ και 27 ασίστ.