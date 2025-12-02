Εκπληκτική Κρεμονέζε, «καυτός» Βάρντι και… στοπ στην Μπολόνια

Με την πιο μεγάλη έκπληξη έπεσε η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής της Serie A, αφού η Κρεμονέζε πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπολόνια με 3-1.

Μέσα στο «Ρενάτο νταλ’ Αρα» κι απέναντι στην Μπολόνια των 9 αγώνων χωρίς ήττα (6 νίκες, 3 ισοπαλίες) και συγκεκριμένα από τις 14 Σεπτεμβρίου και το 1-0 από τη Μίλαν, η Κρεμονέζε πήρε μεγάλο «διπλό» με 3-1, μην επιτρέποντας στο συγκρότημα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο να πλησιάσει σε απόσταση… αναπνοής από τις πρωτοπόρους, Μίλαν και Νάπολι.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 38χρονο Τζέιμι Βάρντι (δύο γκολ), οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο «κοίταξαν στα μάτια» τους «ροσομπλού» και δεν τους φοβήθηκαν, αλλά κατάφεραν να φύγουν με μία τεράστια νίκη που τους δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουν ότι στην πρώτη τους χρονιά μετά τον προβιβασμό στη Serie A, δεν θ’ αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα με την παραμονή τους στα μεγάλα «σαλόνια».