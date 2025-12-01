ΑΕΚ: Εκτός αποστολής του Καμερούν ο Μουκουντί, δεν πάει Copa Africa (pic)

Έγιναν γνωστές και επίσημα οι κλήσεις της εθνικής ομάδας του Καμερούν για το Copa Africa με τον Άρολντ Μουκουντί να μένει εκτός αποστολής.

Ο προπονητής των Λιονταριών, Νταβίντ Πάγκου, ανακοίνωσε επίσημα την 27μελή αποστολή στην οποία ο αμυντικός της ΑΕΚ δεν συμπεριλαμβάνεται. Βεβαίως, αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Ο Μούκου δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με την Ομοσπονδία εδώ και καιρό και μάλιστα η τελευταία του συμμετοχή με το εθνόσημο ήταν τον Ιούνιο του 2024.

Το ότι ο Μουκουντί δεν πάει στο Copa Africa προφανώς αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθώς η ΑΕΚ δεν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το κρίσιμο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Conference League (18/12) αλλά και τον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ (21/12) πριν τη χειμερινή διακοπή. Θυμίζουμε πως το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί από 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2026.