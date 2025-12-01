Copa Africa 2025: Η FIFA όρισε την ημερομηνία αποδέσμευσης των παικτών από τους συλλόγους

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ξεκινάει στις 21 Δεκεμβρίου και οι ομάδες θα στερηθούν σημαντικούς παίκτες.

Όπως αναφέρει το Sky Sports, η FIFA καθόρισε μία ενιαία ημερομηνία, κατά την οποία όλοι οι σύλλογοι πρέπει να αφήσουν ελεύθερους τους ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στο Copa Africa.

Για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις ανάμεσα σε συλλόγους και ομοσπονδίες, η FIFA όρισε ως τελευταία ημέρα παραμονής των παικτών στις ομάδες τους την 15η Δεκεμβρίου.

Επομένως από τις 16 του μήνα και μετά, οι διεθνείς θα πρέπει να πάνε στο Μαρόκο για να μπουν στις αποστολές των χωρών τους.

Το Copa Africa θα φτάσει στο τέλος του στις 18 Ιανουαρίου.