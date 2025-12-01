Αλλαγή προπονητή στην Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Άουγκσμπουργκ αποτελεί ο Σάντρο Βάγκνερ. Ο Γερμανός τεχνικός έλυσε την συνεργασία του με τους Βαυαρούς, μετά την βαριά ήττα με 3-0 από την Χόφενχαϊμ που έριξε την ομάδα του στην 14η θέση και στο +2 από την ζώνη του υποβιβασμού.
Υπηρεσιακός μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου αναλαμβάνει ο Μάνουελ Μπάουμ, με την Άουγκσμπουργκ να μετρά μόλις 10 βαθμούς μετά τις 12 πρώτες αγωνιστικές.
Der FC Augsburg und Sandro #Wagner lösen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen auf. Manuel #Baum übernimmt bis zur Winterpause.— FC Augsburg (@FCAugsburg) December 1, 2025
In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim fehlte allen Verantwortlichen der Glaube und die Überzeugung, in der aktuellen Konstellation den… pic.twitter.com/kpf2d8X0KE