Αλλαγή προπονητή στην Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη!

Ο Σάντρο Βάγκνερ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Βαυαρών, μετά την βαριά ήττα από την Χόφενχαϊμ.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Άουγκσμπουργκ αποτελεί ο Σάντρο Βάγκνερ. Ο Γερμανός τεχνικός έλυσε την συνεργασία του με τους Βαυαρούς, μετά την βαριά ήττα με 3-0 από την Χόφενχαϊμ που έριξε την ομάδα του στην 14η θέση και στο +2 από την ζώνη του υποβιβασμού.

Υπηρεσιακός μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου αναλαμβάνει ο Μάνουελ Μπάουμ, με την Άουγκσμπουργκ να μετρά μόλις 10 βαθμούς μετά τις 12 πρώτες αγωνιστικές.