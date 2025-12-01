Μπόατενγκ: «Για να πάω στην Μπαρτσελόνα έπρεπε να δώσει το τελικό "οκ" ο Μέσι»

Ο Κέβιν-Πρινς Μπόατενγκ υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πάει στην Μπαρτσελόνα το 2019 μέχρι να δώσει το «οκ» ο Λιονέλ Μέσι.

Μια ιστορία λίγο πριν υπογράψει στην Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ο Γερμανός παίκτης που έχει να κάνει με τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Όσα ανέφερε ο Μπόατενγκ

«Πριν πάω στην Μπαρτσελόνα είχαν δύο αθλητικούς διευθυντές. Ο ένας ήταν ο Ερίκ Αμπιντάλ.

Μου είπε: “Ναι, σε θέλουμε”.

Ο άλλος αθλητικός διευθυντής είπε: “Σε θέλουμε”. Ο πρόεδρος είπε: “Σε θέλουμε”.

Ο προπονητής είπε: “Σε θέλουμε”.

Και εγώ είπα: “Τέλεια, θα υπογράψω αύριο”

Όμως μου είπαν: “Όχι, πρέπει να μιλήσουμε πρώτα με τον Λιονέλ Μέσι”. Ο Λέο είχε αυτή τη δύναμη. Έτσι πήγα για ύπνο εκείνο το βράδυ ελπίζοντας ότι ο Λέο με συμπαθεί ή με βλέπει στην ομάδα. Αν ο Λέο έλεγε “όχι”, δεν θα είχα υπογράψει αυτό το συμβόλαιο».