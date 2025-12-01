Λισάντρο Μαρτίνες: «Οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι πόνο, αβεβαιότητα»

Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε ένα αρκετά συγκινητικό post σχετικά με την επιστροφή του στα γήπεδα.

Ο παίκτης της Μάντσεστερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο τον Φεβρουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια αγώνα της εναντίον της Κρίσταλ Πάλας.

Η μοίρα έπαιξε τέτοιο παιχνίδι που ο παίκτης επέστρεψε σε αγώνα εναντίον της Κρίσταλ Πάλας και μάλιστα η ομάδα του πήρε τη νίκη.

Ο ίδιος μετά τον αγώνα έκανε ένα post στα Social Media και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στα γήπεδα.

«Πέρασε πολύς καιρός από τότε που μπόρεσα να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, και τι καλύτερος τρόπος να επιστρέψω στο γήπεδο από μια εξαιρετικά σημαντική νίκη.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι πόνο, αβεβαιότητα, αγωνία και αστάθεια όπου η έλλειψη ενέργειας σχεδόν με κατέβαλε, αλλά στάθηκα τυχερός που είχα την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους συμπαίκτες μου, τους φιλάθλους, τον σύλλογο και την εθνική ομάδα να μου ξαναγεμίσουν το πνεύμα.

Απλά, σας ευχαριστώ όλους».