Αντίπαλοι ΑΕΚ: Σοκ στο φινάλε για Σαμσουνσπόρ - Απώλεια βαθμών και για Κραϊόβα

Σοκ στο φινάλε υπέστη η Σαμσουνσπόρ, η οποία στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος ήρθε 1-1 με την Αλάνιασπορ.

Η ομάδα της Σαμψούντας, την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την άλλη Πέμπτη (11/12) στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, προηγήθηκε με τον Μουσάμπα στο 14' αλλα στο 90+1' ο Γιαλτσίν ισοφάρισε σε 1-1 για την Αλάνιασπορ Η Σαμσουνσπόρ μετά από 14 παιχνίδια βρίσκεται στην 5η θέση με 25 βαθμούς στην τουρκικη λίγκα.

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ: Κιοτσούκ, Μπορέβκοβιτς, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Γιαβρού (62’ Αϊντογκντού), Κίλιντς, Μακουμπού, Αϊντίν (62’ Μέντες), Μουσάμπα (85’ Τσιφτ), Χολς (89' Γκιονούλ), Εντιαγέ (62’ Μάριους)

Την ίδια ώρα η Κραϊόβα, επίσης αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference, έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου καθώς κόλλησε στο 0-0 στην έδρα της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ κι έμεινε στην 4η θέση και στο -5 από την κορυφή.

ΚΡΑΪΟΒΑ: Ποπέσκου, Ρόμαντσουκ, Ρου (73’ Μπαντέλι)ς, Σκρέτσιου, Τέλες, Μεκβαμπισβίλι (59’ Τσικαλντάου), Μπαλούτσα (86’ Κρέτσου), Ματέι, Μπάνου, Αλ Χαμλαουί (59’ Ενσιμπά), Μπαϊαράμ (73’ Ετίμ)