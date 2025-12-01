Έπεσε ξύλο στο Φενέρμπαχτσε - Γαλατασαράι Κ19 (vid)

Ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι, είτε είναι στις ανδρικές ομάδες είτε στις ακαδημίες.

Ο λόγος για το ντέρμπι πρωταθλήματος νέων στην Τουρκία, μεταξύ Φενέρμπαχτσέ και Γαλατασαράι.

Για την 14η αγωνιστική η Φενέρμπαχτσε πήρε τη νίκη 2-1 όμως το σκορ δεν ήταν αυτό που ξεχωρίζει στον αγώνα.

Μετά την λήξη, έγιναν μάχες, έπεσε ξύλο με γροθιές και άλλες τέτοιες ομορφιές. Οι εικόνες καταγράφηκαν από μια κάμερα που ήταν στο γήπεδο και είδαν το φως της δημοσιότητας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως χρειάστηκε να μπουν στη μέση όσοι ήταν ήρεμοι για να σταματήσουν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί πριν ξεφύγει παραπάνω.