ΑΕΚ: Η… ολική επαναφορά του Γκατσίνοβιτς - Ο ρόλος του Νίκολιτς και πως τον έκανε ξανά σημαντικό!

Σε φάση «ολικής επαναφοράς» φαίνεται να βρίσκεται ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος τόσο στον θρίαμβο της Φλωρεντίας όσο και στο μεγάλο διπλό μέσα στη Λεωφόρο, αποτέλεσε τον «παράγοντας Χ» στο τακτικό σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς!

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, έκανε δυο (σερί) σπουδαία παιχνίδια εξυπηρετώντας άριστα τον (σύνθετο) ρόλο που του έδωσε ο προπονητής του, όντας άκρως επιδραστικός με την παρουσία του.

Ο Νίκολιτς, τον χρησιμοποίησε θυμίζουμε στο ματς με την Φιορεντίνα στο αριστερό άκρο της επίθεσης με σαφείς οδηγίες να συγκλίνει προς τα μέσα και να έρχεται πίσω από τον Γιόβιτς (κάτι που έκανε και ο Κοϊτά από την άλλη πλευρά) σε ένα σχήμα που έμοιαζε με 4-3-2-1, ενώ στη Λεωφόρο, του έδωσε έναν ελεύθερο ρόλο στο 4-4-1-1, με τον Σέρβο να κινείται παντού, να καλύπτει αμέτρητους χώρους ανασταλτικά, να αποτελεί την πρώτη γραμμή πίεσης και να έχει κομβικό ρόλο ΚΑΙ στη δημιουργία, συνδέοντας τις γραμμές του άξονα και της επίθεσης έχοντας κατά βάση σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια, τομέα στον οποίο υστερούσε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Η δυναμική «επιστροφή» του «Γκάτσι», έρχεται μετά από ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα μακράς διάρκειας μηνών! Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος την πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ έκανε πράματα και θάματα βάζοντας τη δική του σφραγίδα στην κατάκτηση του νταμπλ ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη περνώντας μια μεγάλη κάμψη η οποία κορυφώθηκε πέρυσι. Με τον Γκατσίνοβιτς, να μην θυμίζει σε τίποτε τον Γκατσίνοβιτς του 22/23!

Είχε χάσει τον ρόλο του, είχε χάσει την ψυχολογία του, τον… αέρα του, τα είχε χάσει σχεδόν όλα. Αυτό που δεν έχασε ποτέ, ήταν τον επαγγελματισμό του. Πάντοτε, ήταν εκεί. Του ζητήθηκε να παίξει αριστερό μπακ και το έκανε. Του ζητήθηκε να παίξει δεξιά και το έκανε. Όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά το έκανε. Δεν αντέδρασε ποτέ. Ήταν πάντα εκεί, για να βοηθήσει την ομάδα με όποιον τρόπο μπορούσε θυσιάζοντας το εγώ του, που ποτέ δεν τον ένοιαζε. Ο ερχομός του Μάρκο Νίκολιτς το καλοκαίρι, έμοιαζε σαν μια τελευταία ευκαιρία για τον ίδιο να ξαναβρεί τον χαμένο καλό εαυτό του.

Νίκολιτς σε Γκατσίνοβιτς: «Περιμένω να γίνεις ηγέτης»!

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξ αρχής, δεν ζητούσε από τον Γκατσίνοβιτς να είναι απλά, άλλο ένα μέλος του γκρουπ. Ζητούσε από αυτόν τη διαφορά. Απαιτούσε για την ακρίβεια, να αναλάβει ρόλο ηγέτη. Να βγει μπροστά. Επιτέλους να «εμφανιστεί» ξανά και να δηλώσει παρών. Θυμίζω, τι έλεγε ο Σέρβος τεχνικός αρχές Νοεμβρίου για τον Μιγιάτ σε συνέντευξη του στο Mozzart Sport. Λόγια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τον τρόπο που δούλεψε όλο αυτό το διάστημα ο Νίκολιτς σε προσωπικό και ανθρώπινο επίπεδο με τον ποδοσφαιριστή.

«Μπορώ να πω ότι ο Γκατσίνοβιτς βρίσκεται σχεδόν στο καθεστώς αρχηγού. Το περιβραχιόνιο το φορά ο Πέτρος Μάνταλος, έχουμε τον Βίντα και τον Μουκουντί, αλλά ο Μίγιατ είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι από τους παίκτες που πάντα τα δίνουν όλα, μαχητικός, γρήγορος, παίζει στο όριο κι αυτοί οι ποδοσφαιριστές εκτιμώνται ιδιαίτερα από τον κόσμο.

Πρόσφατα, μετά από έναν αγώνα, είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, κάπως δύσκολη. Αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα, αλλά ο διάλογος είχε να κάνει με αυτό ακριβώς που είπα: ότι από τον Γκατσίνοβιτς περιμένω να είναι πάντα αυτός ο παίκτης. Ο πρώτος, ο ηγέτης. Ο Μιγιάτ μπορεί και είναι. Είναι αρχηγός με τον τρόπο του, και παρότι δεν φορά το περιβραχιόνιο, είναι ένας από τους αρχηγούς. Ως τέτοιος, δεν πρέπει ποτέ να τα παρατά».

Οι κουβέντες του Νίκολιτς μαρτυρούν τις υψηλές απαιτήσεις που έχει από αυτόν. Απαιτήσεις στις οποίες όπως φαίνεται πλέον ανταποκρίνεται. Η εικόνα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μέσα στη Φλωρεντία και στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό άλλωστε, επιβεβαιώνει πως βρίσκεται πλέον σε φάση «ολικής επαναφοράς». Έχει βρει τον ρόλο του, έχει βρει την χαμένη του αυτοπεποίθηση, έχει φτάσει σωματικά σε εξαιρετικά επίπεδα, βγάζοντας ξανά υψηλές εντάσεις και ταχύτητες. Θυμίζοντας κάτι από την σεζόν του νταμπλ! Τότε, που αποτελούσε παίκτη βαρόμετρο...