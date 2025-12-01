Επικό ποστάρισμα του Τάισον στο Instagram με το... «έλα στον παππού!» (pic)

Τρομερό ποστάρισμα από τον Τάισον υπό την μελωδία του... Τάσου Μπουγά!

Ο Μπαρσέλος Τάισον από την στιγμή που ήρθε στον ΠΑΟΚ περνάει μία δεύτερη νιότη και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις εκπληκτικές του επιδόσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος ήταν κομβικός και στο διπλό του Δικεφάλου στην Βοιωτία επί του Λεβαδειακού με 2-3, κάνοντας μία τρομερή κούρσα στο φινάλε και δίνοντας την ασίστ στον Γιακουμάκη για το νικητήριο γκολ, ανέβασε ένα ποστ στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram και το συνόδευσε με το τραγούδι «έλα στον παππού» του Τάσου Μπουγά (απαντώντας στους επικριτές του), με τους φίλους του ΠΑΟΚ να τον αποθεώνουν στα σχόλια!

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