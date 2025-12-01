Λαμίν Γιαμάλ: «Σκέφτηκα να παίξω για το Μαρόκο»

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα τόνισε πως είχε κάνει την σκέψη να παίξει με την εθνική ομάδα του Μαρόκου και όχι με την Ισπανία.

Ο νεαρός Ισπανός, είχε ενθουσιαστεί με την πορεία του Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και παραλίγο να παίξει για την χώρα της Αφρικής.

Όμως όταν έφτασε η ώρα να επιλέξει, το σκέφτηκε καλύτερα και πήρε την απόφαση να ενταχθεί στην Ισπανία.

Οι δηλώσεις του Γιαμάλ στην εκπομπή «60 minutes»

«Βαθιά μέσα μου, σκεφτόμουν να παίξω με το Μαρόκο. Εκείνη την περίοδο, το Μαρόκο είχε φτάσει στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά στη στιγμή που έπρεπε να πάρω απόφαση, δεν δίστασα ποτέ. Με όλη την αγάπη και τον σεβασμό που έχω για το Μαρόκο, πάντα ήθελα να παίξω στο EURO και στην Ευρώπη.

Πιστεύω πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παρακολουθείται περισσότερο και είναι πιο κοντά στο διεθνές υψηλό επίπεδο.

Και δόξα τω Θεώ, το έκανα. Αυτό επίσης με φέρνει πιο κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο με πιθανότητες να το κερδίσω»