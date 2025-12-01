Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025! (vids)

Σε μία λαμπρή τελετή στο Τορίνο της Ιταλίας, ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web 2025, σε μία τεράστια στιγμή για τον ίδιο αλλά και για τον Ολυμπιακό.

Σπουδαία στιγμή για τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατακτάει το βραβείο της ιταλικής «Tuttosport», Golden Boy Web. Ο Μουζακίτης έλαβε σχεδόν 437.000 ψήφους και συγκέντρωσε ένα ποσοστό κοντά στο 39%, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα.

Η βράβευσή του πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (ΜΑUTO) στο Τορίνο, το απόγευμα της σε μία λαμπρή γιορτή όπου έδωσαν το «παρών» κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Χρήστος Μουζακίτης περιχαρής πήρε το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025 και πλέον ετοιμάζεται να... κατακτήσει νέες κορυφές, καθώς «μεγαθήρια» της Ευρώπης ενδιαφέρονται θερμά για την απόκτηση του και το επόμενο... βήμα δεν θα αργήσει να γίνει.

𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑴𝒐𝒖𝒛𝒂𝒌𝒊𝒕𝒊𝒔. 𝑮𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 𝑩𝒐𝒚 𝑾𝒆𝒃 𝟐𝟎𝟐𝟓 👏 pic.twitter.com/v3HZePQ2Jd — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2025

Αναλυτικά όσα δήλωσε κατά την βράβευση του:

"Συγχαρητήρια στους προηγούμενους νικητές, ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν. Θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στην ομάδα και σε όσους είναι εδώ μαζί μου”.

-Για το τι νιώθει βλέποντας ότι αποτελεί πρότυπο για τόσα άτομα: “Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αποτελώ πρότυπο και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ”.

-Για το ποιοτικό στοιχείο που θα “έκλεβε” από προηγούμενους νικητές: “Ο κάθε παίκτης έχει κάτι ξεχωριστό, οπότε δεν μπορώ να διαλέξω.”

-Για την παρουσία του στον Ολυμπιακό: “Είναι μεγάλη τιμή που αγωνίζομαι σε αυτόν τον σύλλογο. Από μικρός κατάλαβα το mentality αυτής της ομάδας”.

-Για την ικανότητά του στο πινγκ πονγκ: “Νομίζω πως είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο και αν κατέβαινα σε ένα τουρνουά, θα το κέρδιζα”.

-Σχετικά με τη δήλωση του Πολ Πογκμπά, ότι διάλεξε ποδόσφαιρο αντί για πινγκ πονγκ: “Πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Πογκμπά. Αν το είχα μάθει νωρίτερα, ίσως να είχα ακολουθήσει άλλη καριέρα”.

Οι νικητές του Golden Boy Web από το 2018 μέχρι σήμερα:

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ)

2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)

2023: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ-Γιουβέντους)

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2025: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)