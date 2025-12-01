Λανουά: «Λάθος η αποβολή Μειτέ, δεν υπήρχε ένταση στο μαρκάρισμα - Σωστά τα πέναλτι στη Λεωφόρο» (vid)

Στην εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων, ο Στεφάν Λανουά εκθέτει τον Τάσο Σιδηρόπουλο για την αποβολή του Σουαλιό Μεϊτέ στην Λιβαδειά και διαφωνεί με τον Γερμανό διαιτητή για την αποβολή του Μαρίν στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Ο αρχιδιαιτητής στο εβδομαδιαίο βίντεο με τις φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ για την αποβολή του Μεϊτέ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό αναφέρεται στον ρέφερι Τάσο Σιδηρόπουλο και τον εκθέτει τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι "λανθασμένα δεν ακολούθησε το var".

Συγκεκριμένα σημειώνει ότι "ο παίκτης με το νούμερο 8 του ΠΑΟΚ υποπίπτει σε φάουλ βρίσκοντας με το αριστερό του πόδι τον αχίλλειο του παίκτη του Λεβαδειακού. Θεωρούμε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα άρα κίτρινη κάρτα επειδή δεν είναι με ταχύτητα και ένταση ώστε να θεωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ. Το var παρενέβη σωστά και πρότεινε στον διαιτητή onfield review το οποίο λανθασμένα αυτός δεν ακολούθησε"

Για την αποβολή του Μαρίν στη Λεωφόρο με δεύτερη κίτρινη ο Λανουά τονίζει: "Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έδειξε λανθασμένα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο νούμερο 18 της ΑΕΚ θεωρώντας ότι έχει πατήσει καθαρά το πόδι του αντιπάλου αλλά η διεκδίκηση είναι απρόσεκτη και όχι ριψοκίνδυνη. Δεν περιμένουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε τέτοια περίπτωση".

Για τα τρία πέναλτι στη Λεωφόρο η άποψη του Λανουά ήταν η εξής:

Για το πέναλτι που δόθηκε στον Παναθηναϊκό: "Όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού μπήκε στην περιοχή πέναλτι ο παίκτης της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση μη προσπαθώντας να παίξει τη μπάλα και κρατώντας το πόδι του αντιπάλου του. Το var παρενέβη σωστά και πρότεινε onfield review για να καταλογιστεί το πέναλτι όπως περιμέναμε".

Για το πέναλτι του Τουμπά στον Γιόβιτς: "Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού διαπράττει παράβαση κάνοντας τάκλιν στον αντίπαλο χωρίς να παίξει τη μπάλα. Ο διαιτητής σωστά καταλόγισε πέναλτι όπως θα περιμέναμε σε τέτοια περίπτωση".

Για το πέναλτι στον Κοϊτά στις καθυστερήσεις: "Ακόμη μια φορά ο παίκτης της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος τη μπάλα σε αυτή την περίπτωση και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αφού έχει χάσει τη μπάλα κάνει καθαρό φάουλ βρίσκοντας το αριστερό πόδι του αντιπάλου του και με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής σε πολύ καλή θέση καταλόγισε πέναλτι όπως θα περιμέναμε".