Παρακάμερα ΑΕΚ: Tο… show Γιόβιτς και η κραυγή του στο φινάλε! (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα της μεγάλης νίκης στη Λεωφόρο με 2-3 επί του Παναθηναϊκού με το show του Λούκα Γιόβιτς να είναι αυτό που ξεχωρίζει!

Ο Σέρβος επιθετικός, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας χατ-τρικ, ενώ όπως ήταν φυσικό, πρωταγωνίστησε και στο φινάλε στους πανηγυρισμούς.

Δείτε παρακάτω την παρακάμερα της ΑΕΚ και την σχετική ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

Το 3-2 της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα περάσει στην ιστορία ως μία από τις πιο μνημειώδεις νίκες σε ντέρμπι.

Το χατ-τρικ του Λούκα Γιόβιτς, οι εναλλαγές στο σκορ και στα συναισθήματα, το πέναλτι του Σβιντέρσκι που απέκρουσε ο Στρακόσια, οι αποβολές του Τουμπά και του Μαρίν και, κυρίως, το... buzzer beater στο 90+3' με το πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά και εκτέλεσε ο Γιόβιτς, κατατάσσουν τον χθεσινό αγώνα μεταξύ των πιο συγκλονιστικών που έχουμε δει ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η κάμερα του AEK TV ήταν εκεί και κατέγραψε κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή.