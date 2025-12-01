Αντιπροσωπεία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού επισκέφτηκε την Σχολή της Αργεντινής (pics, vids)

Αντιπροσωπεία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού ταξίδεψε στην Αργεντινή για το camp της Σχολής του συλλόγου στο Ροσάριο.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Μία εβδομάδα γεμάτη εμπειρία, χαρές, ψυχαγωγία και αρκετό ποδόσφαιρο, έζησαν οι διοργανωτές του camp της Σχολής μας στο Ροσάριο, αλλά και η αντιπροσωπεία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού στο ταξίδι τους στην Αργεντινή. Ο Διευθυντής του Δικτύου Σχολών, Βασίλης Νάνος, ο προπονητής της Κ14 του Ολυμπιακού, Άρης Κυριαζής και ο γυμναστής της Κ16, Κωνσταντίνος Μπέτσας, ταξίδεψαν στην Αργεντινή και επισκέφτηκαν την «ερυθρόλευκη» Σχολή στο Ροσάριο, στην πόλη του Λιονέλ Μέσι!

Την πρώτη ημέρα στο Ροσάριο, την Τετάρτη 19.11, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Σχολής και παρακολούθησαν προπονήσεις των τμημάτων της Ακαδημίας, ενώ μίλησαν στους παίκτες και τους προπονητές. Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 20.11, οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφτηκαν το γήπεδο της Νιούελς Ολντ Μπόις το γήπεδο «Μαρσέλο Μπιέλσα», εκεί όπου οι κερκίδες είναι αφιερωμένες στους αστέρες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Λιονέλ Μέσι και Μάξι Ροντρίγκεζ, ενώ υπήρξε συνάντηση με τον διευθυντή αθλητισμού του Δήμου Ροσάριο, Ντιέγκο Σέμπεν, με το σταφ της Ακαδημίας της Σχολής στο Ροσάριο με κεντρικό θέμα συζήτησης τη διοργάνωση του camp, αλλά και με δικηγόρους της περιοχής με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.

Την Παρασκευή έγινε ομιλία προς τους γονείς των παιδιών που έλαβαν στο camp, όπου ο αριθμός ξεπέρασε τους 150 νεαρούς ποδοσφαιριστές και φυσικά βγήκε η ομαδική φωτογραφία διοργανωτών και παιδιών υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού. Επιπλέον βραβεύτηκε η Βίκη Πετροπούλου, η οποία έχει αναλάβει τον οργανωτικό ρόλο του scouting camp της Σχολής μας στο Ροσάριο.

Τη δεύτερη ημέρα του camp, το Σάββατο 22.11, οι άνθρωποι της Ακαδημίας του Ολυμπιακού παρακολούθησαν στενά τις προπονήσεις των νεαρών παικτών, ενώ μίλησαν στους ποδοσφαιριστές που έλαβαν μέρος στο camp για την ιστορία των 100 χρόνων του Θρύλου. Παράλληλα, οι Νάνος, Κυριαζής, Μπέτσας, παρακολούθησαν τον αγώνα της ομάδας Κ13 της Σχολής μας στο Ροσάριο Atletico Provincial, με αντίπαλο την Sportivo Allvares την οποία και νίκησε με 2-0. Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας του Ροσάριο, όπου και δόθηκε ως δώρο μία φανέλα του Ολυμπιακού. Την Κυριακή βραβεύτηκε ο πρόεδρος της Atletico Provincial, Σεμπάστιαν Φράνκο, για τη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο Δίκτυο των Σχολών του Ολυμπιακού και της ομάδας, ενώ δόθηκε ένα κασκόλ του Ολυμπιακού σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έλαβε μέρος στο camp παρότι ήταν τραυματίας και όλα τα παιδιά πήραν διπλώματα συμμετοχής στο camp. Την ίδια ημέρα όλοι μαζί παρακολούθησαν το μήνυμα του ποδοσφαιριστή του Θρύλου, Σαντιάγκο Έσε, σε μία μεγάλη οθόνη που είχε τοποθετηθεί στο προπονητικό κέντρο και λίγο αργότερα όλα τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα στα ελληνικά, λέγοντας «Γεια σου Ολυμπιακέ»!

Το μήνυμα στα ελληνικά και στους Τζολάκη, Μουζακίτη

Επιπλέον ένας από τους παίκτες που έλαβαν μέρος στο camp έγραψε το δικό του μήνυμα στα ελληνικά προς τον Ολυμπιακό, ενώ ένας από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές έστειλε το μηνυμά του στους Κωσταντή Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη.

Επίσκεψη στην πόλη του Μέσι

Το Ροσάριο είναι η πόλη στην οποία μεγάλωσε ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι. Οι άνθρωποι της Ακαδημίας του Ολυμπιακού επισκέφτηκαν το πρώτο γήπεδο στο οποίο αγωνίστηκε ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, στο σχολείο όπου ήταν μαθητής και το έχουν ζωγραφίσει παντού με τοιχογραφίες του εμβληματικού ποδοσφαιριστή, αλλά και στο σπίτι όπου έζησε.

Όλη η πόλη είναι γεμάτη με τοιχογραφίες του Λιονέλ Μέσι και πλέον τα σημεία στα οποία έζησε στο Ροσάριο είναι χώροι που επισκέπτεται ο κόσμος σα να επισκέπτεται κάποιο μουσείο.

Η Ακαδημία του Ολυμπιακού με τη Σχολή μας στο Ροσάριο ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο ταξίδι στην Αργεντινή, αλλά και την επίσκεψη που θα προγραμματιστεί από τη Σχολή μας στο Ροσάριο στην Ελλάδα για να επισκεφτούν το «Γ. Καραϊσκάκης» και το προπονητικό κέντρο του Θρύλου στο Ρέντη.