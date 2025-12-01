Ηρακλής: Στον αέρα τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό

Η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι Κυπέλλου του Ηρακλή απέναντι στον Παναιτωλικό στο Καυτανζόγλειο ξεκίνησε.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής-ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ορίστηκε η διεξαγωγή της αναμέτρησης ΗΡΑΚΛΗΣ – Παναιτωλικός.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, με ώρα έναρξης 17:00.

Τιμές Εισιτηρίων:

Διαδικασία και σημεία προπώλησης

Εκδοτήρια Καυτανζογλείου: Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ημέρα του αγώνα, από τις 15:00 έως την έναρξη της αναμέτρησης.

Ηλεκτρονικά: Από σήμερα στις 17:00 (Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου) μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.https://www.ticketmaster.gr/pae-pot-hraklhs-foyrnoi-beneth-vs-pae-panaitwlikos_sgpl_2144204.html

Όλοι στο Καυτανζόγλειο να στηρίξουμε την ομάδα μας για την νίκη!