«Τελειώνει» από τον Ολυμπιακό Β΄ ο Πιτό!

Ο Ρομέν Πιτό αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Β΄.

Ο Ρομέν Πιτό αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους ερυθρόλευκους, μετά την ήττα με 1-0 από τα Χανιά το περασμένο Σάββατο στην Κρήτη. Ο Ολυμπιακός Β΄ βρίσκεται στην 6η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 14 βαθμούς και ο Γάλλος τεχνικός ανέλαβε τη φετινή σεζόν την τεχνική ηγεσία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2. O Πιτό την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Κ19 του Ολυμπιακού, ενώ έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Youth League. Mε τους Νέους του συλλόγου μέτρησε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Έτσι, συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα των Πειραιωτών, μετά τις αποχωρήσεις των Ζοσέ Ανιγκό και Τομάς Μπενεντέτ από την ακαδημία του συλλόγου.