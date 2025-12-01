Ο Ραζβάν πίσω από τον Λουτσέσκου: Η αποκάλυψη για την υπόσχεση που πήρε από τους παίκτες του

Ραζβάν Λουτσέσκου, μέρος δεύτερο. Οι στενοί συνεργάτες του -ο Μίρτσεα και ο γιος του, Ματέι- μιλούν για τον άνθρωπο πίσω από τους τίτλους, πίσω από τον «στρατηγό» του ΠΑΟΚ.

Αποκαλύπτουν πτυχές του χαρακτήρα του, αλλά και την υπόσχεση που έλαβε από τους ποδοσφαιριστές του, φωτίζοντας την καθημερινότητα και τις σχέσεις μέσα στα αποδυτήρια.

«Του είπα: πρέπει να κάνεις άλλο άθλημα, για να μην μπορούν να σε συγκρίνουν με μένα...», ανέφερε σε μία αποστροφή του λόγου του ο Μίρτσεα Λουτσέσκου, μιλώντας για το γιο του.

Ο Ραζβάν όμως έμοιαζε αποφασισμένος. Όπως δήλωσε στη μεγάλη συνέντευξή του στη Ρουμανία, «είχα την τύχη να ανακαλύψω το πάθος μου μέσα από τον πατέρα μου. Για πολύ καιρό με ακολουθούσε αυτό: “το παιδί του Λουτσέσκου, το παιδί του Λουτσέσκου”. Ό,τι πετύχαινα στο σχολείο ή ακόμη και στις σχέσεις, το απέδιδαν στο ότι είμαι το παιδί του Λουτσέσκου. ‘Επειδή είσαι το παιδί του Λουτσέσκου πέτυχες εκεί, επειδή είσαι το παιδί του Λουτσέσκου είσαι στο ποδόσφαιρο, επειδή είσαι το παιδί του Λουτσέσκου είσαι προπονητής, αλλιώς…

Είχα μπροστά μου το παράδειγμά του. Ένας άνθρωπος που δούλευε απίστευτα, αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στη δουλειά του. Και κατάλαβα πολύ καλά ότι για να έχεις επιτυχία στη ζωή, πρέπει να αφιερωθείς ολοκληρωτικά σε αυτό που κάνεις. Έμαθα τον σεβασμό προς όλα γύρω μας. Τον άνθρωπο, τη φύση, την εργασία.

Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να κάνω κάτι που με παθιάζει, παρά να πηγαίνω κάθε μέρα σε μια δουλειά που δεν εκτιμώ, δεν μου αρέσει, δεν με κάνει να νιώθω καλά».

Η υπόσχεση που έλαβε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ!

Για τους Ρουμάνους, ο Λουτσέσκου είναι μία μόνιμη... πηγή ενδιαφέροντος, ένας άνθρωπος που ηγείται «μιας αναγέννησης στην Ελλάδα που λίγοι πίστευαν ότι ήταν δυνατή», ένας άνθρωπος που «έχει ξαναγράψει τον χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η ιστορία του, γραμμένη ανάμεσα σε δύο θάλασσες και δύο ηπείρους, δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Flashback στο πιο «μάγκικο» πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ πριν από δύο χρόνια, με τους Ρουμάνους να φέρνουν στο φως γεγονότα με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον... Όπως η υπόσχεση που ζήτησε και έλαβε από τον κάθε παίκτη ο Λουτσέσκου πριν από την απογείωση με το 4Χ4 στα ντέρμπι.

Ο Κονσταντίν Νικολάει, στενός συνεργάτης του Λουτσέσκου, θυμάται: «Ο Ραζβάν μπήκε στα αποδυτήρια και τους είπε: Υποσχεθείτε μου ότι θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Και τους έβαλε να το υποσχεθούν έναν-έναν προσωπικά. Τους ρωτούσε: Υπόσχεσαι; – Υπόσχομαι! Υπόσχεσαι; – Υπόσχομαι! Και εκείνη τη στιγμή υπήρξε μια αλλαγή».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για έναν προπονητή. Να έχει αυτή την ισορροπία, να μπορεί να βλέπει τα πάντα με απόλυτη αντικειμενικότητα και να μεταφέρει αυτή την οπτική στην ομάδα. Αλλά πώς το κάνεις χωρίς να χάσεις την πίστη στη δική σου πραγματικότητα; Πώς να μην σκεφτείς ότι ίσως οι άλλοι έχουν δίκιο; Γιατί πρόκειται για ανάλυση. Σε εμένα όλα αυτά βγαίνουν φυσικά, δεν ξέρω πώς να το πω. Ανάλυση, ανάλυση, κατανόηση του φαινομένου, κατανόηση των καταστάσεων, βαθιά κατανόηση των ανθρώπων», αναφέρει ο Λουτσέσκου.

«Ό,τι συμβαίνει ξεκινά από το νοητικό επίπεδο. Στο γήπεδο, όταν οι παίκτες είναι σε δράση και η μπάλα φτάνει στα πόδια τους, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Ο Ραζβάν αναζητά συνεχώς την ισορροπία και αυτό μας βοηθά όλους, γιατί όταν εκείνος είναι ισορροπημένος και το νιώθει, το μεταφέρει πολύ αποτελεσματικά και στους άλλους», η τοποθέτηση του mental coach, Κριστιάν Φότα.

«Σίγουρα έχει ρόλο αλεξικέραυνου ο Ραζβάν. Γενικά, στον πρώτο προπονητή μιας ομάδας καταλήγουν σχεδόν τα πάντα».

Τον... δίκασε ο γιος του, Ματέι

Την ατάκα της συνέντευξης πάντως την έδωσε ο γιος του, Ματέι, υποστηρίζοντας πως: «Παρατήρησα ότι με παίρνει τηλέφωνο όταν κερδίζει. Όταν κερδίζει, με παίρνει τηλέφωνο, όταν χάνει - δεν το κάνει... Δεν ξέρω αν το πρόσεξες», με τον προπονητή του Δικεφάλου να σηκώνει το γάντι του γιου του, λέγοντας πως: «Ναι, ναι. Όταν δεν κερδίζω, δεν θέλω να μιλήσω σε άνθρωπο. Για μια μέρα, δύο, τρεις. Μέχρι τον επόμενο αγώνα».