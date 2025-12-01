Λουτσέσκου: «Πολλά περισσότερα από μία ομάδα ο ΠΑΟΚ - Πονάει το σώμα μου μετά από ήττα!»

Με λόγια καρδιάς μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στη Ρουμανία για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του, χαρακτηρίζοντας τον Δικέφαλο κάτι περισσότερο από μία ομάδα...

Έβγαλε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, κατέκτησε πρωταθλήματα σε δύο ηπείρους και ανήκει σε μία από τις πιο επιβλητικές οικογένειες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με αυτήν την εισαγωγή, οι Ρουμάνοι ετοιμάζουν το... έδαφος για τη συνέντευξη με τον «στρατηγό» του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «η ηρεμία της Θεσσαλονίκης ταράχτηκε από την παρουσία ενός Ρουμάνου προπονητή που, όπου κι αν πάει, προκαλεί έντονα συναισθήματα».

Μικρόφωνο στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μιλώντας για τις πρώτες του στιγμές στον ΠΑΟΚ, σημείωσε πως: «Πέρασα από όλα τα πιθανά συναισθήματα εδώ. Ήρθα το 2017 και με υποδέχθηκαν με δυσπιστία. Οι πρώτοι δύο-τρεις μήνες ήταν δύσκολοι. Ήμουν πολύ εύκολος στόχος».

Ερωτηθείς για τον κόσμο του Δικεφάλου, έκανε λόγο για μια τεράστια εσωτερική πίεση, καθώς όπως τόνισε: «Οι οπαδοί εδώ έχουν μια διαφορετική νοοτροπία. Όταν έρχεται ένα αρνητικό αποτέλεσμα, το δέχονται. Στο δεύτερο όμως έρχονται στην προπόνηση. Ζητούν συμμετοχή, ζητούν πάθος.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μία... ομάδα, σημαίνει πολύ περισσότερα. Μας λένε ξεκάθαρα: “Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο, εμείς παλεύουμε για το αύριο. Και το μόνο που μας κάνει να ζούμε καλύτερα, να ξεφεύγουμε από αυτή την κατάσταση, είναι η νίκη του ΠΑΟΚ”. Είναι πολύ όμορφο, αλλά ταυτόχρονα νιώθω μια τεράστια ευθύνη, μια τεράστια πίεση. Γιατί ξέρω πως, από τις αποφάσεις μου, από εμένα, εξαρτάται η ευτυχία ή η πίκρα τους».

Σε μία αποστροφή του λόγου του, τόνισε πως: «Η στιγμή της μεγαλύτερης ευτυχίας για μένα είναι όταν, μετά από ένα παιχνίδι, ξαπλώνω στο μαξιλάρι και νιώθω ότι μπορώ να κοιμηθώ έστω για δύο, τρεις, τέσσερις ώρες, με όλη αυτή την αδρεναλίνη στο σώμα. Μετά από μια ήττα όμως… είναι φρικτό. Πονάει πραγματικά το σώμα. Σκέψεις, άγχος, ευθύνη. Κι όμως αυτή είναι η ζωή μας. Η χαρά κρατά λίγο, γιατί σε τρεις μέρες έχει νέο αγώνα».