ΑΕΚ: Βγήκαν και... εξαφανίζονται τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία!

Η ΑΕΚ έθεσε στη διάθεση του κόσμου της τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία που θα διεξαχθεί την άλλη Πέμπτη (11/12) με τη ζήτηση να είναι μεγάλη.

Οι Ενωσίτες, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών - μετά τη Φλωρεντία - και στη Σαμψούντα και είναι δεδομένο, πως τα διαθέσιμα εισιτήρια θα κάνουν... φτερά.

Η ΑΕΚ, μετρά στα τελευταία τρία πρωταθλήματος ισάριθμες νίκες με τελευταία, το σπουδαίο διπλό στη Λεωφόρο, ενώ και στο Conference άλωσε την έδρα της Φιορεντίνα καθαρίζοντας επί της ουσίας την πρόκριση. Είναι αποτελέσματα που όπως είναι φυσικό έχουν... φτιάξει τον κόσμο της ομάδας που περιμένει πως και πως το ταξίδι στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι μπορείτε να προαγοράσετε το εισιτήριό σας για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Samsunspor, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 20:45 (19:45 ώρα Ελλάδος), στη Σαμψούντα.



Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.



Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.