Η ποδοσφαιρική πρόταση της ΑΕΚ την καθιστά καλύτερη

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα κάνει η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο και δείχνει πως είναι καλύτερη του ανταγωνισμού

Τελειώνει μια εβδομάδα για την ΑΕΚ, που αν στο ξεκίνημα έμπαινες σε κάποια κουβέντα με φίλο της, θα έβαζες… θερμόμετρο σε εκείνον που θα σου μίλαγε για δύο διπλά σε Φλωρεντία και Λεωφόρο. Όχι γιατί δεν είναι καλή η ομάδα, αλλά επειδή η ΑΕΚ τραβάει έναν δικό της σταυρό, έχει διάφορους περίεργους που προσπαθούν να μεγαλοποιήσουν καταστάσεις, να εμφανίσουν στρεβλή εικόνα. Αλλά στο τέλος, στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετρούν δύο πράγματα: ποιος είναι καλύτερος στο γήπεδο, ποιος κάνει το κουμάντο στο γύρω γύρω.

Στο δεύτερο σκέλος, η ΑΕΚ είναι χαμένη από χέρι και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι μια ομάδα που έχει ήδη δοκιμαστεί ακραία από τις διαιτητικές αποφάσεις και ακόμα μια απόδειξη της θλιβερής κατάστασης, ήταν όσα συνέβησαν στην Λεωφόρο. Ενας διαιτητής που ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Και πως να μην είναι, αφού είχε όλα κι όλα τρία παιχνίδια ως τώρα στην σεζόν και ούτε ένα στην πρώτη κατηγορία. Η λογική των ξένων ήταν να έρχονται οι καλύτεροι και να μην επηρεάζονται. Αν είναι να φέρνουμε κάθε περίεργο Γερμανό επειδή απλά έχει καλή σχέση ο Λανουά με τον ομότιμο μου στην Γερμανία, να λείπει το βύσσινο. Εκτός και αν βολεύει (που βολεύει) κάποιους αυτή η φάμπρικα.

Η πρόταση του Νίκολιτς

Το πρώτο σκέλος ωστόσο, είναι και το πλέον ουσιαστικό. Γιατί η νίκη της ΑΕΚ στην Λεωφόρο μπορεί να είχε και αρκετή δόση τύχης στο φινάλε, αλλά αν δει κάποιος το δάσος πίσω από το δέντρο, θα διαπιστώσει πως πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Κάτι που αποτελεί μια νέα ποδοσφαιρική πρόταση, που καταθέτει – αν και μέσα από πολλές αντιξοότητες – ο Μάρκο Νίκολιτς. Μια ομάδα που θα έχει έλεγχο του παιχνιδιού, θα παίζει με μπαλάτα χαφ που θα σπάνε το αντίπαλο πρέσινγκ, θα εξασφαλίζει εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας.

Η ΑΕΚ το έκανε με θαυμαστό τρόπο στην Ιταλία, χάρη στο εκπληκτικό δίδυμο των Πινέδα και Μαρίν. Όταν δε μπήκε μέσα και το… άτι Ζίνι, η ΑΕΚ άρχισε να τρέχει την Φιορεντίνα και η τελική επικράτηση με 1-0 μοιάζει φτωχή για να αποδώσει την διαφορά των δύο ομάδων. Το έπραξε με θαυμαστό τρόπο και στην Λεωφόρο, αλλά εκεί στοίχισε αφ’ ενός, η απώλεια του Μάνταλου στο ημίχρονο και αφ’ ετέρου, πως Ζίνι δεν υπήρχε, όπως και κανείς άλλος επιθετικός που θα μπορούσε να δώσει ταχύτητα στην επίθεση της ομάδας του.

Τίποτα δεν χαρίζεται

Αυτό βέβαια, δεν αλλοιώνει την κατάσταση στο σύνολο της. Η ΑΕΚ πέτυχε να κάνει δύο σπουδαίες νίκες, σε δύσκολες έδρες, κόντρα σε αντιπάλους που κάνουν επανεκκίνηση μέσα στην σεζόν. Γιατί καλή είναι η εξυπνάδα για το πόσο κακή είναι φέτος η Φιορεντίνα, μόνο που άλλαξε πριν από λίγες εβδομάδες προπονητή και έφερε ισοπαλία με την Γιουβέντους πριν την ΑΕΚ. Ή για τον Παναθηναϊκό, λησμονούν πολλοί πως βρέθηκε στην καλύτερη φάση της σεζόν, συσπειρωμένος, με εξαιρετικό προπονητή και προερχόμενο από συνεχόμενες νίκες.

Στην ΑΕΚ τίποτα δεν χαρίζεται. Για το ντέρμπι ακούω αναλύσεις πως δεν έκανε φάσεις, πως δεν απείλησε πολύ τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, χωρίς να απειλήσει βρέθηκε να προηγείται με δύο τέρματα στο ημίχρονο και να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Μια ρωγμή έβρισκε ο Παναθηναϊκός με τον Τετέ από δεξιά, από εκεί έκανε κάθε υποψία φάσης, από εκεί κέρδισε και το πέναλτι. Ενας μόνο να υπήρχε από τους Ζίνι, Ελίασον, Κουτέσα, θα βλέπαμε άλλο έργο. Εδώ ο Γκατσίνοβιτς έτρεχε μόνος του και κέρδισε την αποβολή και κάποιες ακόμα σημαντικές φάσεις.

Η δικαιοσύνη και το μέλλον

Σημαντικό επίσης, πως η ΑΕΚ απειλήθηκε ελάχιστα. Δέχτηκε δύο γκολ σε απίστευτες συγκυρίες, με δύο γλιστρήματα από Στρακόσια και Πινέδα. Θα πεις συμβαίνουν κι αυτά στο ποδόσφαιρο. Όπως και να έχει, σε καθαρό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε μόνο την φάση με τον Τσέριν. Και τα απίθανα λάθη των αμυντικών του, στην ελάχιστη πίεση που ασκούσε η ΑΕΚ, επιβεβαίωνε πως αν είχε και παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά απέναντι, το πράγμα θα είχε γίνει ακόμα πιο ζόρικο γι’ αυτόν.

Τελείωσε ένα παιχνίδι που εν τέλει αποδόθηκε δικαιοσύνη. Παρά τα αλλεπάλληλα θέματα που προκύπτουν από τραυματισμούς και τιμωρίες (τα τελευταία θέματα αφορούν τους Μάνταλο, Πήλιο και Πενράις), η ΑΕΚ δείχνει πως αντέχει. Εβγαλε και από πάνω της αυτήν την ιστορία με τα μεγάλα ματς, που κληρονόμησε βέβαια από άλλη εποχή, που φαντάζει πλέον τόσο μακρινή. Και είναι μια ομάδα που δείχνει ικανή, να αντέξει και στους τρεις στόχους της. Με την δεδομένη μεταγραφική ενίσχυση του Γενάρη μάλιστα, όσο η ΑΕΚ είναι μέσα στο κόλπο, όλα παίζουν γερά.