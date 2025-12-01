Οι πρώτες προβλέψεις του υπερυπολογιστή της Opta για την κατάκτηση του τροπαίου (pic)

Με την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 5 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της διαδρομής έως τη στέψη στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ.

Δεκαέξι γήπεδα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση του τουρνουά, με τον αριθμό των ομάδων να αυξάνεται από 32 σε 48 και τον αριθμό των αγώνων από 64 σε 104.

Έξι από τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, με τέσσερις να προκρίνονται μέσω των playoffs της UEFA και άλλες δύο μέσω των playoffs μεταξύ των συνομοσπονδιών.

Ο Λιονέλ Μέσι όπως όλα δείχνουν θα βοηθήσει την Αργεντινή στην προσπάθειά της να γίνει η πρώτη ομάδα από τη Βραζιλία το 1962 που θα υπερασπιστεί με επιτυχία το στέμμα της.

Η Αργεντινή, ωστόσο, θα αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό, κυρίως από τη φιναλίστ του 2022, Γαλλία, και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.

Η Αγγλία και η Βραζιλία, εν τω μεταξύ, ελπίζουν ότι οι διορισμοί των Τόμας Τούχελ και Κάρλο Αντσελότι θα αποδειχθούν εμπνευσμένες αποφάσεις.

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πρέπει να υποτιμηθεί, οι τρεις διοργανώτριες χώρες θα προσπαθήσουν απεγνωσμένα να αφήσουν το στίγμα τους, ενώ προσοχή...τραβάει και η Νορβηγία με επικεφαλής τον «μηχανή» των γκολ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πριν από την κλήρωση αυτής της εβδομάδας, η βρετανική εταιρεία Opta αναλύσεων, παρουσίασε ένα πρώτο σύνολο προβλέψεων του υπερυπολογιστή της, σχετικά με το ποιος είναι πιο πιθανό να σηκώσει το τρόπαιο.

«Στο Euro 2024, η Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε σημείωσε μια από τις πιο εντυπωσιακές επιτυχίες σε διεθνή τουρνουά στην πρόσφατη ιστορία.

Η "La Roja" σάρωσε τα πάντα μπροστά της, κερδίζοντας έξι από τους επτά αγώνες της μέσα σε 90 λεπτά και απαιτώντας μόνο παράταση για να αποκλείσει την οικοδέσποινα Γερμανία στα προημιτελικά. Σκόραρε 15 γκολ στο τουρνουά , τέσσερα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον.

Και δεν έχει παρουσιαστεί καμία...ύφεση από την ομάδα του Ντε λα Φουέντε από τότε. Η Ισπανία είναι πλέον αήττητη στα τελευταία 31 επίσημα παιχνίδια της (25 νίκες, 6 ισοπαλίες, εξαιρουμένων των πέναλτι), ξεπερνώντας το διάσημο σερί 30 αγώνων που είχε υπό τον Βιθέντε ντελ Μπόσκε μεταξύ 2010 και 2013 - ένα σερί που την είδε να κερδίζει τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και το Euro.

Μέχρι να έρθει η επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων τον Μάρτιο, θα έχουν περάσει τρία χρόνια από την τελευταία φορά που η Ισπανία έχασε σε επίσημο αγώνα. Αυτή η ήττα ήρθε από τη Σκωτία στις 28 Μαρτίου 2023 σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024 (2-0).

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορί του προγνωστικού μας μοντέλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας στο 17,0% των προβλέψεων για το τουρνουά.

Εάν η Ισπανία θριαμβεύσει, είναι πιθανό ο Λαμίν Γιαμάλ να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η νίκη τους στο Euro 2024 ήρθε την επόμενη μέρα μετά τα 17α γενέθλια του Γιαμάλ, καθώς διαδέχθηκε τον Πελέ (1958, 17 ετών, 249 ημερών) ως ο νεότερος παίκτης που συμμετείχε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος», αναφέρει η Opta.

Και συνεχίζει:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας εποχής στο γαλλικό ποδόσφαιρο, με τον Ντιντιέ Ντεσάν να πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του ως προπονητής των «Μπλε» μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι. Ελπίζει να αποχωρήσει δυναμικά και να εδραιώσει την κληρονομιά του ως ο σπουδαιότερος προπονητής της Γαλλίας.

Η θητεία του Ντεσάν περιλαμβάνει 175 αγώνες, οπότε αν φτάσουν στον πρώτο γύρο νοκ άουτ, θα έχει επιβλέψει 100 αγώνες περισσότερους από τον επόμενο μακροβιότερο προπονητή της Γαλλίας (Ρεϊμόν Ντομενέκ, 79).

Αφού είδε την ομάδα του να χάνει οδυνηρά στα πέναλτι εναντίον της Αργεντινής στο Κατάρ, έχει μια ακόμη ευκαιρία να γίνει μόλις ο δεύτερος προπονητής που κερδίζει πολλά Παγκόσμια Κύπελλα (μετά τον Βιτόριο Πότσο το 1934 και το 1938). Με πιθανότητα 14,1%, η Γαλλία είναι το δεύτερο φαβορί του υπερυπολογιστή, ακριβώς πίσω από την Ισπανία, η οποία τη νίκησε με 5-4 στα ημιτελικά του UEFA Nations League τον Ιούνιο.

Η μόνη άλλη ομάδα στην οποία έχουν δοθεί περισσότερες από μία στις δέκα πιθανότητες να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι η Αγγλία, η οποία προσπαθεί να τερματίσει 60 χρόνια τραυματισμών σε μεγάλα τουρνουά.

Τα "Τρία Λιοντάρια" μπαίνουν στο πρώτο τους - και ενδεχομένως μοναδικό - τουρνουά υπό τον Τούχελ ως τρίτο φαβορί με πιθανότητα 11,8% να σηκώσουν το τρόπαιο, έχοντας χάσει δύο φορές σε τελικούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υπό τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ».

Η Αργεντινή έχει πιθανότητες 8,7% να διατηρήσει τον τίτλο της, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, ενώ η Γερμανία με 7,1% πιθανότητες, είναι το πέμπτο φαβορί πιθανότητες να κερδίσει ένα πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ.

Ακολουθεί-6η- η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο με 6,6% πιθανότητες, η Βραζιλία, η μόνη ομάδα που προκρίθηκε σε κάθε διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Κάρλο Αντσελότι έχει 5,6%, η Ολλανδία, η οποία έχει φτάσει στους περισσότερους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου χωρίς ποτέ να σηκώσει το τρόπαιο (τρεις) με 5,2%, η Νορβηγία του ‘Ερλινγκ Χάαλαντ με 2,3%, ενώ την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει η Κολομβία με 2% πιθανότητες.