O Παναθηναϊκός ανέστησε την επίθεση της ΑΕΚ: Από τις 16 τελικές για 1 γκολ, την πήγε στα 3 με 7 προσπάθειες!

Εκεί που η αστοχία της ΑΕΚ χτυπούσε κόκκινο, τα τραγικά αμυντικά λάθη του Παναθηναϊκού την πήγαν σε ποσοστά... Στεφ Κάρι. Η πρωτιά των Πρασίνων που τα λέει όλα!

Το αθηναϊκό clasico έβγαλε μεγάλη νικήτρια την ΑΕΚ, φεύγοντας με ένα διπλό-χρυσάφι από τη Λεωφόρο. Το 3-2 επί του Παναθηναϊκού διατηρεί την Ένωση σε απόσταση βολής από την κορυφή και βγάζει νοκ άουτ τους Πράσινους που έμειναν πια στο -13 με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στα παράδοξα σίγουρα της αναμέτρησης στο "Απόστολος Νικολαΐδης" ότι η ΑΕΚ μόλις για δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα καταφέρνει να βάλει πάνω από δύο τέρματα, όταν στα 9/11 προηγούμενά της είχε σκοράρει από... μηδέν γκολ έως ένα! Μόνο στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά μπόρεσε η ομάδα του Νίκολιτς να βρει τρεις φορές δίχτυα, με την ομάδα των βορείων προαστίων βέβαια να μη φημίζεται για την αμυντική της συνέπεια.

Προφανώς δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι αυτό το πέτυχε με δύο πέναλτι, αμφότερα μάλιστα στη λήξη των δύο ημιχρόνων, ήτοι σε εξαιρετικά καθοριστικά σημεία για τη ροή του παιχνιδιού.

Δεδομένα ωστόσο είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτά τα τρία γκολ προήλθαν μετά από μόλις επτά τελικές προσπάθειες που έκανε στο παιχνίδι. Αυτό μάλιστα όταν στα έξι προηγούμενα παιχνίδια της για όλες τις διοργανώσεις σημείωσε συνολικά μόλις έξι τέρματα, έχοντας πραγματοποιήσει... 120 τελικές!

Η αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, μέχρι το παιχνίδι της Λεωφόρο, έλεγε ότι χρειαζόταν περίπου 16 τελικές για να βρει δίχτυα, βρισκόμενη στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας! Επρόκειτο άλλωστε για την ομάδα που βρισκόταν στη 2η θέση με τις περισσότερες προσπάθειες, αλλά είχε πετύχει μόλις 12 τέρματα σε 11 ματς!

Μετά το χθεσινό παιχνίδι ωστόσο ανέβηκε δύο θέσεις και βελτιώθηκε το ποσοστό της, κάτι βέβαια για το οποίο ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η άμυνα/αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Όχι δηλαδή μόνο σε επίπεδο παικτών, αλλά και συνολικής συμπεριφοράς.

Πλέον ενδεικτικό παράδειγμα το τρίτο γκολ, μετά το δεύτερο πέναλτι που έγινε στις καθυστερήσεις κι ενώ στιγμές νωρίτερα είχε ισοφαρίσει ο Τζούρισιτς σε 2-2. Ο Πάλμερ-Μπράουν καθυστέρησε χαρακτηριστικά, ο Ντραγκόφσκι δεν βγήκε εγκαίρως και η ολιγωρία αμφότερων έφερε την ανατροπή του Κοϊτά για να κάνει χατ τρικ ο Λούκα Γιόβιτς.

Η πρωτιά που... δεν ήθελε να έχει ο Παναθηναϊκός

Όλα όμως έχουν την εξήγησή τους στο ποδόσφαιρο κι εν προκειμένω οι αριθμοί λένε την αλήθεια και βρήκαν απόλυτη εφαρμογή στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που δέχεται τα περισσότερα γκολ σε σχέση με τις τελικές των αντιπάλων στη φετινή Super League κι ενώ έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο!

Συγκεκριμένα οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού χρειάζονται μόλις -περίπου- 6,5 τελικές για να σκοράρουν εναντίον του, ενώ ακολουθεί αμέσως μετά η Κηφισιά που έπρεπε να φιλοξενήσει τον ουραγό Πανσερραϊκό για να πετύχει το πρώτο φετινό της clean sheet μετά από 15 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Κι ακολουθούν στη λίστα οι δύο τελευταίοι της βαθμολογίας, Πανσερραϊκός και Λάρισα...