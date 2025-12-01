Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε ατομικό ο Λαφόν

Με τον Λαφόν να κάνει ατομικό πρόγραμμα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει Κηφισιάς.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά την ήττα από την ΑΕΚ, με όσους ήταν βασικοί χτες στην Λεωφόρο να κάνουν αποθεραπεία.

Από εκεί και πέρα, ο Αλμπάν Λαφόν ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα, οι Πελίστρι και Σάντσες συνέχισαν το δικό τους και ο Κυριακόπουλος ακολούθησε ξανά θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι έπαιξαν βασικοί στον αγώνα με την ΑΕΚ, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος».