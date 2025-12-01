Πριμ 200.000 από Ηλιόπουλο - Επικές στιγμές στα αποδυτήρια της Λεωφόρου μετά το μεγάλο διπλό! (vid)

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στα αποδυτήρια της Λεωφόρου μετά το μεγάλο διπλό επί του Παναθηναϊκού, συνεχάρη τους παίκτες, ζήτησε ανάλογη συνέχεια και αποθεώθηκε αφού ανακοίνωσε πριμ 200.000 ευρώ!

Ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, έγινε δεκτός εν μέσω αποθέωσης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον... καλωσορίζει φωνάζοντας «bonus, bonus» με τους παίκτες να ξεσπούν στα γέλια.

Αμέσως ο Ηλιόπουλος, αφού φίλησε τον Σέρβο προπονητή, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και όλους τους ποδοσφαιριστές πήρε τον λόγο και είπε «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Η ομάδα αρχίζει να παίρνει το μπόνους σκοράροντας. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Ήταν ένα δύσκολο ματς με μεγάλο σασπένς...

Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμασταν, το αξίζατε, το αξίζαμε, το άξιζε ο προπονητής, ο Χαβιέρ το άξιζε. Όλοι το αξίζαμε.

Πρέπει να δείξουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη. Ναι ή όχι;», ενώ φύλαγε το καλό για το τέλος ανακοινώνοντας 200.000 ευρώ πριμ!